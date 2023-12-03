"القسام" تعلن الإجهاز على عدد كبير من جنود الاحتلال في عملية وسط قطاع غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، الإجهاز على عدد كبير من جنود الاحتلال في عملية استهدفت تجمعاً يضم 60 جنديا شرق جحر الديك وسط قطاع غزة.



وقالت الكتائب في بيان لها: "فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جنديا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال".



وأضافت: "تقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".



ويوم أمس، أعلنت كتائب القسام، إن مقاتليها أوقعوا قوة راجلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت متمركزة داخل مبنى، في كمين محكم بمنطقة التوام شمال غرب غزة، واستهدفوا قوة الاحتلال بالعبوات المضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة، وأكدت القسام إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.



وذكرت الكتائب، أن مقاتليها استهدفوا غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد.



كما أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، وذلك بعد أن أعلنت أنها استهدفت حشود الاحتلال شرق مستوطنة ماغين برشقة صاروخية، وأضافت أنها قصفت مستوطنات كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة برشقات صاروخية.



إسرائيل تعلن مقتل ضابط وجندي



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الأحد- مقتل أحد ضباطه ليلة أمس بالمعارك الدائرة وسط قطاع غزة.



كما أعلن عن مقتل جندي من الكتيبة 932 لواء النحال متأثرا بإصابة خلال معارك الأيام الماضية شمال غزة.



وارتفع بذلك عدد الخسائر البشرية للجيش الإسرائيلي -المعلن- إلى 398 قتيلا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



المصدر: يمن شباب نت+ الجزيرة نت

