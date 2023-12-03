شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وصفة سحرية بموكونين فقط من خبيرة التجميل بزيت الزيتون والقرنفل … اليكم طريقة الاستخدام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في الفترة الاخيرة لجأ العديد من خبراء التجميل الي الوصفات الطبيعية بعد تجارب عديدة التي اثبتت أن نتائج الوصفات الطبيعية تكافئ الادوية الكيميائية ، وهي ايضا تعمل علي توفير المال الازم لشراء المواد بأسعار عالية، كذلك يسهل عليهم الحصول عليها من المتاجر كونها مواد طبيعية تتاح بشكل مستمر، ومن أشهرها وصفة القرنفل مع زيت الزيتون والتي لا تستخدم للبشرة فقط بل أيضاً مشاكل الشعر، كما انه يحتوي علي العديد من الفوائد التي قد تفيد الجسم كله ، فأن استخدام المواد الطبيعية دائمًا ما يعود بفوائد على الفرد

. فوائد استخدام وصفة القرنفل وزيت الزيتون أولاً: استخدامها للشعر يفيد في زيادة طوله، كونها تحفيز البصيلات على النمو

. ثانياً: تساعد الوصفة على معالجة التجاعيد، عند تحضيرها دون استخدام عيدان القرنفل. ثالثاً: تساعد في إزالة الجلد الميت من جميع أجزاء الجسم. طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون هناك العديد من الوصفات التي تحضر من خلال زيت الزيتون الذي يتم اضافة القرنفل اليه لكي تحصل على النتيجة المطلوبة، لابد من تحضير الوصفة بطريقة ومكونات معينة، وهي: المكونات: معلقة زيت زيتون. معلقة زيت جوز الهند. عيدان قرنفل. نصف معلقة من النشا.

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تبدأ بطحن عيدان القرنفل مع زيت الزيتون. ثم إضافة ملعقة النشا، بعد ذلك زيت جوز الهند. يتم وضع الخلطة على فروة الرأس مع التدليك. تترك لمدة ساعة ونصف، ومع تكرار استخدامها ستحصلي على نتيجة مبهرة خلال شهر من الاستخدام. كما يمكن استخدام تلك الوصفة باستثناء القرنفل و ضعها على الوجه من 10 إلى 15 دقيقة. وصفة سحرية بموكونين فقط من خبيرة التجميل بزيت الزيتون والقرنفل … اليكم طريقة الاستخدام.