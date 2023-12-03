اكتشاف عشبة سحرية تقضي على الكوليسترول وتخفض مستوى السكر في الدم في وقت قياسي!

عدن - سعد محمود - على الرغم من أن مرض السكري النوع 2 قد يُعتبر حالة حميدة في بعض الأحيان، إلا أن الباحثين حذروا من المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن هذا المرض. فبعض هذه المضاعفات قد تكون مهددة للحياة.

التأثيرات الغذائية على مرض السكري النوع 2

كما هو الحال في معظم الحالات، يعتبر النظام الغذائي أحد العوامل الرئيسية في مرض السكري. ويمكن أن تساهم بعض الأعشاب في خفض مستويات السكر في الدم وتقليل أعراض المرض.

فوائد أوراق المريمية

تُستخدم أوراق المريمية، المعروفة أيضًا بالميرمية، كعلاج لمرض السكري منذ فترة طويلة. وتشير الأبحاث إلى أنها يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

الأبحاث والدراسات

أظهرت دراسة أن مستخلص المريمية يمكن أن يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق تنشيط مستقبل معين. وتؤكد دراسات أخرى هذه النتائج.

أجريت تجربة سريرية على 80 شخصًا يعانون من مرض السكري النوع 2، والذي لم يتم التحكم فيه بشكل جيد. وأظهرت النتائج أن مستويات السكر في الدم انخفضت بشكل ملحوظ بعد ساعتين من الصيام لدى الأفراد الذين تناولوا المريمية مقارنة بالمجموعة الضابطة.

تنشيط المستقبل يزيل الأحماض الدهنية الزائدة في الدم ويحسن حساسية الأنسولين. وأظهرت دراسة أُجريت على الفئران المصابة بمرض السكري النوع 2 أن المريمية تعمل بطريقة مشابهة لعقار الميتفورمين، وهو دواء يستخدم للتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

ووجد أيضًا أن للمريمية تأثيرات مشابهة لمادة روزيغليتازون، وهو دواء آخر يستخدم لخفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

استنتاج

يمكن أن تساهم المريمية في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم بعد ساعتين فقط من الصيام. وبالنظر إلى الزيادة المستمرة في معدلات مرض السكري، فإن هذه الاكتشافات تعد مهمة لمرضى السكري.

العلاقة بين مرض السكري وارتفاع الكوليسترول في الدم

تشير الدراسات إلى أن مرض السكري له علاقة قوية بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وقد يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، فإن تشخيص هذه الحالة يعتبر صعبًا بسبب طبيعتها الخفية.

تأثير المريمية في خفض الكوليسترول

تعتبر مشكلة ارتفاع الكوليسترول من المشاكل الصحية الشائعة في العالم، وتعد الأدوية الموجودة لخفض الكوليسترول من الحلول الشائعة لهذه المشكلة. ومع ذلك، فإن غالبية الأدوية لها آثار جانبية ضارة يمنع الكثيرين من تناولها. لذلك، يبحث الباحثون عن طرق بديلة لعلاج ارتفاع الكوليسترول، ومن بين هذه الطرق البديلة يأتي النظام الغذائي.

فوائد المريمية في خفض الكوليسترول

أظهرت بعض التحقيقات أن ما تفعله المريمية لعلاج مرض السكري، قد يكون لها نفس التأثير في خفض الكوليسترول. وتشير الدراسات إلى أن تناول المريمية ثلاث مرات يوميا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر يمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية ويزيد من نسبة الكوليسترول الحميد.

دراسة حول تأثير المريمية في خفض الكوليسترول

أجريت دراسة على 67 مشاركا لتقييم تأثير المريمية في خفض مستويات الكوليسترول. وأظهرت النتائج أن مستويات الكوليسترول الكلية انخفضت بنسبة 19.6% بعد شهرين من تناول المريمية. ولاحظ الباحثون تحسنا في جميع علامات الكوليسترول مع استخدام مكملات المريمية.

استخدام المريمية كعلاج بديل

بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن اعتبار المريمية كعلاج بديل لارتفاع الكوليسترول. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول المريمية كعلاج بديل. ويمكن تناول أوراق المريمية كمكمل غذائي لخفض الكوليسترول.