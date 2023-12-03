"التعليم العالي" تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "عدن"، الأحد، بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الرابع من العام 2022م.

جاء ذلك في تصريح لوكيل الوزارة لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري نشرته صفحة الوزارة على "الفيس بوك".

وأوضح الجفري، أنه "تم بدء التحويل للمستحقات من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الأيام القريبة القادمة".

وأكد الجفري، أن قطاع البعثات انتهى كذلك من إعداد الربع الأول للعام 2023م والرسوم الدراسية 2022/2023م وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع والموعد المتوقع لتسليمه.