مأرب.. شركة النفط تنفي رفع سعر البنزين وتؤكد أنها ستغطي جميع المحطات عند انتهاء صيانة صافر

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت شركة النفط اليمنية فرع مأرب، أنها غير مخولة بتحريك أسعار المحروقات وأن الجهة المعنية بذلك هي الحكومة، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف تغطية جميع المحطات بالبنزين المحلي عند انتهاء الصيانة في مصافي شركة "صافر".

وقالت الشركة في بيان توضيحي، الأحد، إن "الفرع لم يصدر أي قرار برفع سعر مادة البنزين المحلي، وينفي ما تروج له بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رفع التسعيرة".

وأضافت الشركة: "حرصنا على تغطية السوق المحلية بمواد تجارية من مصادر مختلفة محدودة حتى انتهاء فترة الصيانة من أجل أن نضع خيارات أفضل للمستهلك حتى لا يستغل تجار السوق السوداء عدم توفر المواد، ويعرضوه للمواطن بأسعار مرتفعة".

وأكدت "حرصها على توفير المواد البترولية بأسعار منافسة وموحدة بعيدا عن المضاربين والمستغلين وفرع الشركة يراعي ظروف المواطنين المعيشية في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية".

وأعربت عن أملها بتحلي الجميع بالوعي وعدم الانجرار وراء إشاعات المغرضين والمضاربين في السوق السوداء الذين ليس لهم هم إلا مصالحهم الخاصة.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان الشركة البدء ببيع بنزين مستور بالسعر التجاري (1030 ريالا) للتر الواحد، مرجعة السبب إلى دخول مصافي مأرب في صيانة شاملة قد تستغرق 25 يوما.