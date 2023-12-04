عدن.. إصابة أربعة مدنيين إثر اشتباكات مسلحة بين فصيلَين أمنيّيَن تابعَين للانتقالي

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب أربعة مدنيين بجروح، نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت في ساعات متأخرة من مساء الأحد، بين فصيلين أمنيين تابعين للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).

وقالت مصادر محلية، لـ"يمن شباب نت"، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين فصيلين من قوات الحزام الأمني، وآخرين يتبعون شرطة دار سعد، جوار جولة السفينة بالشيخ عُثمان، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين، وتضرر سيارات مواطنين.

وأوضحت المصادر، أن سبب الاشتباكات بين الفصائل ناتج على خلفية قضية شخص مطلوب لقوات الحزام الأمني، يعمل لدى شرطة دار سعد.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الاشتباكات توقف، ولا يزال الوضع متوترًا بين الطرفين، فيما سلطات المجلس الانتقالي لم تعلق على الحادثة حتى اللحظة.

وبين فترة وأخرى، تشهد مدينة عدن، اشتباكات بين فصائل المجلس الانتقالي التي تسيطر على المدينة، في ظل فوضى وصراعات داخل أجنحته الأمنية والعسكرية.