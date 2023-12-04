بيانات ملاحية: 527 شحنة مكسرات استوردها تجار يمنيين خلال العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - أظهرت بيانات ملاحية أن عشرات التجار اليمنيين يستوردون اللوز والمكسرات من عدد من بلدان العالم.

وتشير بيانات ملاحية وتجارية إلى أن استيراد اليمن من المكسرات بلغت 527 شحنة منذ مطلع 2023.

وتؤكد البيانات التي نشرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 50 مستوردا يمنيا اشتروا مكسرات من الخارج من أكثر من 33 بلد في العالم.

وتأتي معظم واردات المكسرات من الهند، بالدرجة الأولى بالإضافة إلى باكستان وتركيا، حيث تتشابه منتجات المكسرات لتلك البلدان مع المنتجات المحلية اليمنية، ويعيد المستوردون تقديمها إلى السوق على أنها منتجات محلية.

ونمت حركة التهريب والتزوير بعد سيطرة مافيات الاقتصاد الحوثية على القطاع الخاص وسيطرتهم على تجارة اليمن الدولية.

وقال تقرير خبراء العقوبات الخاصة في اليمن إن الحوثي يعمل على تنمية زراعة القات بدلا من المنتجات الغذائية والنقدية المحلية، ليقوم بتهريبها في الأسواق لتنمية إيراداته المالية.