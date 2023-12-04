شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فوائد الشاي الأخضر التي أثبتها العلم خارقة: 6 أشياء ستحدث لجسمك بعد 5 أيام من شربه بانتظام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يحرص الكثيرون على تناول الشاي الأخضر بصفة يومية باعتباره واحداً من أهم المشروبات الساخنة التي تحتوي على فوائد رائعة على صحة جسم الإنسان، حيث اشتهر الشاي الأخضر من القدم بأنه يساعد في علاج العديد من المشكلات الصحية التي تصيب الإنسان، فضلاً عن أنه يخفض خطر الإصابة بعدد كبير من الأمراض المزمنة، وسوف نلقي الضوء من خلال السطور التالية على أهم وأبرز الفوائد الصحية للشاي الأخضر.فوائد الشاي الأخضر

يقلل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر: تشير التقارير الطبية الحديثة إلى أن تناول الشاي الأخضر بشكل منتظم يساعد بشكل ملحوظ في خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر وذلك بسبب احتوائه على نسب عالية من المواد المضادة للأكسدة القوية.يقلل من الكولسترول: يساهم الشاي الأخضر في خفض مستوى الكولسترول الضار في الدم، بالإضافة إلى تقليل نسبة الدهون الثلاثية في الجسم.

يحافظ على صحة الأسنان: أظهرت دراسة علمية أجريت حديثاً في اليابان أن تناول كوب واحد من الشاي الأخضر بشكل يومي ساعد في المحافظة على صحة الأسنان ويحد من أمراض اللثة وفقدان الأسنان التي تصيب كبار السن.

تقوية المناعة: يساعد الشاي الأخضر على تعزيز وتقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، بسبب احتوائه على مواد مضادة للأكسدة ومواد مضادة للالتهاب، وهو ما يحمي الإنسان من العديد من الأمراض المعدية والفيروسية.تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يساعد على خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

فقدان الوزن: يمتلك الشاي الأخضر قدرة كبيرة على زيادة معدل حرق السعرات الحرارية الزائدة في جسم الإنسان وهو ما يلعب دوراً حيوياً في محاربة السمنة وإنقاص الوزن الزائد بطريقة صحية وآمنة وفي أسرع وقت ممكن، كما أنه يساعد على منع تراكم الدهون في الجسم..