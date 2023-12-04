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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق.. ثمرة واحدة من الموز قبل النوم بـ 30 دقيقة وانظر المعجزة التي تحدث لجسمك

عادة ما نبتعد عن تناول الأكل قبل النوم لأنه يؤدي لآثار جانبية على الجسم مثل الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ والسمنة، لكن هل تعرف أن هناك الكثير من فوائد تناول الموز قبل النوم؟، فهو من أفضل الفاكهة التي يمكنك تناولها قبل أن تذهب للنوم, ولكن إذا كنت ترغب في الحصول على تلك الفوائد الموز عليك سؤال طبيب التغذية عن مقدار ثمرات الموز التي تأخذ منه لإفادة الجسم بعناصره الغذائية، كما يمكنك متابعتنا في هذا المقال الذي يحدث عن أهمها.

فوائد تناول الموز قبل النوم في الواقع ، يؤدي تناول الطعام قبل النوم لتراكم المزيد من الدهون في الجسم، ولكن فوائد تناول الموز قبل النوم عديدة منها: 1- ” تحسين نوعية النوم ” : يعتبر الموز من الفواكه التي تمتليء بالكثير من الفوائد والعناصر الغذائية مثل التربتوفان والأحماض الأمينية، مما يزيد من إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يقلل الأرق ويعمل على تحقيق النوم الصحي، حسنًا ، فإذا كنت تتناولآ قبل النوم لمدة ساعة على الأقل، فسوف يساعد ذلك على زيادة هذا الهرمون الذي يعمل على تحسين نوعية النوم، كما أنه سيجعل الجسم أقل وزناً وأكثر راحة.

2- ” تحسين المزاج ” : إذا كنت تعاني من عدم استقرار مزاجك بعد القيام بالأنشطة اليومية ، فيمكنك تناول الموز قبل النوم للشعور بمزاج أفضل قبل النوم، كما أنه يمد الجسم بالطاقة بسبب محتواه العالي من التربتوفان والسيروتونين والنورإبينفرين، مما يقلل الشعور بالاكتئاب ، كما أنه يحتوي على فيتامين ب 6 الذي يؤدي لتحسين مزاجك.

3- ” تقليل وزن الجسم ” : يحتوي على نسبة من الكربوهيدرات المعقدة التي تتسبب في زيادة الجلوكوز، كما يحتوي على نسبة قليلة من الدهون ونسبة كبيرة من الألياف الغذائية، وإذا قمت بتناول الموز قبل النوم فإنه سوف يجعلك تشعر بالشبع وتبتعد عن تناول الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن مثل البطاطس المقلية والجبن واللبن وغيرها من الأطعمة.

4- ” الحفاظ على مستوى ضغط الدم ” : يحسن تناول الموز قبل النوم من معدل ضغط الدم عند النوم بسبب محتواه من البوتاسيوم، لذا فمن المستحسن لتحقيق الشعور بالراحة أن تتناوله بالمعدل الذي يوصي به الطبيب لإفادة جسمك بالعناصر الغذائية الموجودة، كما أنه على الرغم من أنه مفيد لهذا الغرض إلا أنه يحذر الإكثار من تناوله مع أصحاب الضغط المنخفض.