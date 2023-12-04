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عدن - ياسمين التهامي - تناول 6 حبات قرنفل وملعقتين من زيت الزيتون قبل النوم لمدة يومين فقط وشاهد ما الذي سيحدث لك بعد 7 أيام.. معجزة ستغير حياتك

رغم تقدم العلم وتطوره، إلا أن الكثير من الناس مازالو يلجأون إلى الوصفات الطبيعية لمعالجة بعض الأمراض التي يعانون منها، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها الأثار الجانبية التي تصاحب إستخدام بعض الأدوية والعقاقير الطبية، وأيضا عدم التأكد من فاعلية ذلك الدواء وفائدته، عكس المواد الطبيعية التي تكون مجربة في العادة وفوائدها أكيدة، وأيضا ليس لها أثار جانبية.

ومن أبرز الوصفات الطبيعية التي سنتحدث عنها في هذه المقالة،"مزيج زيت الزيتون والقرنفل"، وهي وصفة مشهورة في عددا من البلدان العربية، وتستخدم في معالجة العديد من الأمراض.

كيف يتم تحضير مزيج القرنفل وزيت الزيتون؟

المكونات:

- 6 حبات من القرنفل

- كوب ماء ساخن

- ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

يتم نقع حبات القرنفل في كوب الماء الساخن وتغطية الكوب جيدا لمدة عشر دقائق، ثم نرفع الغطاء عن الكوب ونصفي منه حبات القرنفل، ونمزج ملعقتين من زيت الزيتون مع منقوع القرنفل في الماء، ويمكن إضافة ملعقة عسل لتحسين طعم المزيج.

يتم شرب المزيج قبل النوم بنصف ساعة، ويفضل تناوله مرتين في الأسبوع، ولكن لا يمكن تكرار ذلك لمدة أسبوعين متتاليين.

أهم الفوائد التي يحصل عليها جسم الإنسان عند تناول مزيج القرنفل وزيت الزيتون :

- يساهم في الحد من ارتفاع الكوليسترول والتخلص من السمنة

يتم شرب المزيج قبل النوم بنصف ساعة، ويفضل تناوله مرتين في الأسبوع، ولكن لا يمكن تكرار ذلك لمدة أسبوعين متتاليين.

أهم الفوائد التي يحصل عليها جسم الإنسان عند تناول مزيج القرنفل وزيت الزيتون :

- يساهم في الحد من ارتفاع الكوليسترول والتخلص من السمنة

يساعد كلا من زيت الزيتون والقرنفل على التقليل من مستوى الكوليسترول الضار، والتقليل من فرصة الإصابة بالسمنة،آ حيث يحتوي كلا منهما على مركب بيتابيست اترول، الذي يمنع امتصاص الكوليسترول بصورة جزئية من الأمعاء الدقيقة، كما يساعد على إمتصاص أيونات الكالسيوم ، والمغنيسيوم، والحديد.

- يعالج الإمساك حيث يعتبر القرنفل وزيت الزيتون ملينان طبيعيان، ويساعدان على الهضم بشكل أسرع، لذلك ينصح باستخدام هذا المزيج لعلاج الإمساك والتخلص منه في وقت قصير.

- يعالج ويسكن آلام الفم والأسنان.

كما أن المزيج له فوائد ثانوية أخرى ويستخدم في معالجة العديد من الأمراض، أهمها :

- معالجة التهابات الأذن الوسطى.

- يعالج اليرقان وانتفاخ البطن.

- يعالج ألم الرأس الشديد.

- فاتح للشهية.

- مقوي عام للجسم.

- يعالج هشاشة العظام.

- يخفف الحمى.

- يعقم ويطهر المعدة.

- يعالج الإحتباس ويدر البول.

- يقوي المعدة والقلب والكبد ويحمي الدماغ.

- يساهم في علاج السل والروماتيز.

- غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الجسم من مختلف الأمراض الخطيرة المرتبطة بالقلب والكلى.

- يعالج الربو ومشاكل الجهاز التنفسي