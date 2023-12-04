شبوة.. اشتباكات قبلية بالقرب من مطار عتق

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت اشتباكات قبلية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) بسبب خلافات حول ملكية أراضي متنازع عليها.



وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت الأحد بين بين "آل عمر" من قبيلة خليفة و "آل همام" من قبيلة العوالق على خلفية صراعات على أراضي.



وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بالقرب من منطقة الشبيكة ومطار عتق، حيث مقر قيادة قوات دفاع شبوة التي لم تحرك ساكناً إزاء ذلك.



وتشهد محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، تصاعداً في الصراعات القبلية وسط فوضى أمنية عارمة وغياب تام للسلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المُناط بها فرض الأمن والاستقرار.

