الحديدة.. مؤسسة حوثية تستولي على عقارات مواطنين بالخداع وتبيعها لآخرين (وثائق)

المنامة - ياسر ابراهيم - استولت مؤسسة عقارات حوثية بالخداع على عدة عقارات وباعتها لآخرين قبل تملكها فعليا بمحافظة الحديدة (غربي اليمن) وباعتها، لأشخاص آخرين دون وجه حق أيضا وقبل أن تملك فعليا تلك الأراضي.



وأظهرت وثائق قضائية، حصل عليها "يمن شباب نت" أن ماتسمى "مؤسسة القاعدي العقارية" استولت دون وجه حق على عدة عقارات بالحديدة وبمساحات كبيرة وباعتها، لأشخاص آخرين بالخداع ودون وجه حق أيضا وقبل أن تملك فعليا تلك الأراضي.



وتشير الوثائق على توجيه من محكمة باجل الابتدائية الخاضعة للحوثيين يمنع مؤسسة القاعدي العقارية من التصرف بمنطقتين عقاريتين بالحديدة حتى البت فيهما من قبل المحكمة.



وقال متضررون من مؤسسة القاعدي لـ"يمن شباب نت" إن مؤسسة القاعدي العقارية، اشترت أراضٍ من سكان بالحديدة ووعدتهم بدفع قيمتها، ثم ماطلتهم وتهربت، وأعادت بيعها لأشخاص آخرين، ثم لم تمكنهم من أراضيهم.



ومؤسسة القاعدي العقارية يملكها على حسن القاعدي، وهو شقيق أحمد المقربين من محمد علي الحوثي ويدعى عبده حسن القاعدي المتورط أيضا في شركة وهمية أخرى تدعى شركة الديار العقارية.



وخلال سنوات الحرب انتشرت شركات وهمية حوثية في عدة قطاعات اقتصادية تبيع وتشتري بأموال المواطنين مشاريع وهمية وتعتمد على حماية مليشيا الحوثي.



