اليمن.. أطباء بلا حدود تنفذ وقفات اجتجاجية للمطالبة بوقف الهجمات العشوائية على المستشفيات والطواقم الطبية بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت فرق منظمة أطباء بلا حدود/ اليمن، الإثنين، وقفات تضامن مع قطاع غزة وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ورفع المحتجون من منتسبي منظمة أطباء بلا حدود في صنعاء وعدن وحجة والمخا، لافتات تعبر عن إدانتهم للعدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وطالب المحتجون الذين نفذوا بالتزامن مع وقفات مماثلة لموظفي المنظمة في جميع أنحاء العالم، بوقف الهجمات العشوائية والاعتداءات على المستشفيات والطواقم الطبية.

ودعا المحتجون الذين استجابوا لدعوة دولية أطلقتها المنظمة على مستوى العالم، لوقف عمليات التهجير القسري الآن، ورفع الحصار والقيود المفروضة على المساعدات.

وتجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، الـ16 ألفا، منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، قال الإثنين إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات في غزة، مشيراً إلى أن 66 مؤسسة صحيّة دمرها الاحتلال بالكامل وأخرج 20 مشفى و46 مركزاً للرعاية الأولية عن الخدمة.

وأكد تعمّد الاحتلال الإسرائيلي قتل وإرهاب الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مستشفيات غزة والشمال لإجبارهم على الإخلاء القسري، حيث أدت الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الطبية إلى استشهاد 283 من الكوادر الصحية فضلاً عن تدمير 56 سيارة إسعاف.

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال اعتقل 35 من الكادر الصحي في قطاع غزة، منهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية تحت ظروفٍ قاسية من التعذيب والجوع.