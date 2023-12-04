"العليمي" يدعو لموقف عربي وإسلامي صارم ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، الى موقف عربي وإسلامي صارم وموحد في وجه آلة القتل الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال النائب العليمي في تغريدة على حسابه الشخصي في منصة إكس، إن الموقف الموحد والصارم للدول العربية والإسلامية من شأنه أن يجبر الاحتلال الإسرائيلي على احترام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والالتزام بالقانون الدولي.

وأضاف أن ذلك الموقف المطلوب سيغلق الباب أمام المتاجرين بدماء الشعب الفلسطيني الراقصين على معاناته بالمزايدة على دمائه لتحقيق مكاسب سياسية وضرب أمن واستقرار شعوبنا وبلداننا.

وأشار العليمي إلى أن ‏استئناف القتل والدمار والإبادة الجماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لأهلنا في فلسطين بعد الهدنة المؤقتة يتجاوز الرغبة في هزيمة طرف أو إنقاذ رهائن أو حتى الانتقام، بل هو تأكيد على تعطش الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وممارسة الإبادة والعقاب الجماعي، وتحويل غزة لمنطقة غير صالحة للحياة لتنفيذ رغباته بتهجير الفلسطينيين من وطنهم.