شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج مذهلة.. "طعام صغير" يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم في "أيام" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - النتائج مذهلة.. "طعام صغير" يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم في "أيام"

يعد ارتفاع ضغط الدم نذيرًا لمضاعفات تهدد الحياة ، دون ظهور العديد من العلامات التحذيرية. لحسن الحظ ، هناك بعض التعديلات على نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في خفض القراءة العالية.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم ، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم ، إلى مشاكل صحية خطيرة ، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية ، إذا تُرك دون علاج. والأسوأ من ذلك ، أن الجاني لا يسبب أي أعراض ملحوظة بينما يزيد المخاطر بهدوء.

لحسن الحظ ، فإن بعض الأطعمة لها تأثيرات على ضغط الدم. ثبت أن طعامًا صغيرًا واحدًا ، على وجه الخصوص ، يخفض من ارتفاع ضغط الدم في أيام.

توضح Mayo Clinic أن ارتفاع ضغط الدم يصف قوة دمك طويلة المدى ضد جدران الشرايين والتي تكون عالية بما يكفي للتسبب في مشاكل صحية.

يعاني حوالي ثلث البريطانيين في المملكة المتحدة من هذه الحالة.

تشرح NHS أن الكثيرين قد لا يدركون ذلك بسبب نقص الأعراض.

وفقًا للبحث ، فإن أحد الأطعمة التي يمكن أن تقلل من الجاني في أيام هو الكشمش الأسود.

بحث البحث المنشور في مجلة التغذية في علم الشيخوخة وطب الشيخوخة في تأثيرات مستخلص الكشمش الأسود النيوزيلندي ، على وجه الخصوص.

الكشمش الأسود عبارة عن أصباغ معبأة تلون النباتات باللون الأسود أو الأرجواني أو الأزرق أو الأحمر تسمى الأنثوسيانين.

الأنثوسيانين غني أيضًا بمضادات الأكسدة ، والتي يُعتقد أنها توفر فوائد وقائية للقلب والأوعية الدموية.

نظرت الدراسة في 14 من كبار السن ، يبلغ متوسط أعمارهم 69 عامًا.

تم تقسيم هؤلاء البالغين إلى مجموعتين ، إحداهما تتبع بروتوكول الكشمش الأسود بينما تناولت الأخرى دواءً وهمياً.

تم إعطاء مستخلص الكشمش الأسود بمعدل 600 ملليغرام يوميًا.

بعد اتباع هذا النظام لمدة سبعة أيام ، قام الباحثون بقياس ضغط الدم لدى المشاركين.

ووجدوا أن مستخلص الكشمش الأسود كان قادرًا على تقليل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

في حالة عدم معرفتك ، يتم قياس ضغط الدم برقمين - الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) والضغط الانبساطي (الرقم الأقل).

سبب آخر وراء قدرة الكشمش على خفض ضغط الدم هو محتواها من البوتاسيوم ، وفقًا لضغط الدم في المملكة المتحدة.

أفادوا أن المعدن الأساسي يلعب دورًا في كمية السوائل في جسمك ومقدار خروجها.

تكمن مشكلة زيادة السوائل في وجود المزيد من السوائل في الدم ، مما يؤدي إلى إجهاد الأوعية الدموية ورفع ضغط الدم.

توضح الجمعية الخيرية أنه لإزالة السوائل الزائدة من الدم ، فأنت بحاجة إلى "توازن دقيق" من الصوديوم والبوتاسيوم.

يساعد وجود كمية كافية من البوتاسيوم على سحب الماء من الدم إلى الكلى.

يضيف Blood Pressure UK: "من خلال تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ، يمكنك المساعدة في استعادة التوازن ، والسماح للكلى بالعمل بشكل جيد وخفض ضغط الدم."

ووفقًا للمؤسسة الخيرية ، فإن الكشمش يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

تذكر أن الطريقة الوحيدة الموثوقة لمعرفة مستويات ضغط الدم لديك هي القراءة.

تعتبر القراءة المثالية لضغط الدم ما بين 90/60 ملم زئبق (ملم / زئبق) و 120/80 ملم زئبقي ، وفقًا لـ NHS.

المصدر: Express