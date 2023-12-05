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عدن - ياسمين التهامي - هذه الفاكهة مضاد طبيعي للسرطان يحاصر أي ورم خبيث ومقوي للمناعة تعرف عليه الان ؟

فاكهة البابايا التي تنمو في المناخات الاستوائية وتوجد بكثرة معظم أيام السنة هي إحدى الثمار المشهورة بطعمها اللذيذ ولونها المميز، وتشمل فوائدها الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأمراض القلب كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم وشفاء الجروح وتحسين عملية الهضم إضافة إلى السلطات والعصائر.

فوائد فاكهة البابايا

تحتوي فاكهة البابايا على مستويات عالية من الألياف والبوتاسيوم والفيتامينات الفعالة في الوقاية من أمراض القلب، خاصة أن القاعدة الذهبية للحفاظ على صحة القلب هي زيادة مستوى البوتاسيوم في نظامك الغذائي وبالتالي تقليل كمية الصوديوم.

تعزيز صحة الشعر والجلد

فاكهة البابايا مهمة لصحة الشعر خاصة أنها تحتوي على مستويات عالية من فيتامين أ وهو فيتامين مهم لتنظيم إفرازات الدهون في فروة الرأس وضروري لصحة الشعر ورطوبته.

تعزيز صحة العظام

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ك في الجسم إلى زيادة احتمالية الإصابة بكسور العظام، حيث يعد فيتامين ك أحد الفيتامينات الأساسية لزيادة امتصاص الكالسيوم وتقليل إفرازه البولي وهو أمر مهم لصحة العظام.



منع مرض السكري

تبين أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل البابايا للمصابين بداء السكري مقارنة مع أولئك الذين يتبعون عادة نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف لديهم مستويات سكر منخفضة في الدم.

الوقاية من السرطان

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين مثل البابايا في تقليل فرص الإصابة بالسرطان، خاصة عند الشباب.

كما أظهرت الدراسة أهمية بيتا كاروتين في مكافحة سرطان البروستاتا.

مخاطر واحتياطات تناول فاكهة البابايا

على الرغم من فوائد فاكهة البابايا إلا أن هناك بعض المحاذير التي يجب مراعاتها مثل:

البابايا “فاكهة حارة” تؤثر على درجة حرارة الجسم والهرمونات وتسبب تقلصات الرحم أثناء الحمل قد تسبب انخفاضاً لذا يفضل تجنبها نهائياً.

يسبب تهيجًا شديدًا في الأمعاء خاصة عند تناول البابايا بكميات كبيرة أو تناول البابايا التي لا تتمثل في المغص والإسهال.



تسبب فاكهة البابايا ردود فعل تحسسية لدى بعض الناس.

يمكن أن يسبب تناول البذور الصغيرة داخل ثمار البابايا التسمم وحتى الشلل.

تتداخل البابايا مع بعض الأدوية التي تخفض نسبة السكر في الدم، لذا استشر طبيبك قبل تناول البابايا إذا كنت تعاني من مرض السكري.