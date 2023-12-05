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مشروع الحماية و دعم سبل العيش ينفذ إذاعات مدرسية ضمن فعاليات حملة 16 يوم في الغيضة

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عدن - ياسمين التهامي - مشروع الحماية و دعم سبل العيش ينفذ إذاعات مدرسية ضمن فعاليات حملة 16 يوم في الغيضة

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الغيضة/خاص

نفذ مشروع الحماية ودعم سبل العيش " المساحة الامنة للنساء والفتيات بالغيضة" يوم الإثنين 27/11/2023 إذاعات مدرسية توعوية ضمن فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة  العنف ضد المرأة وتحت شعار( ما هو دورك لحماية المرأة وتوفير احتياجاتها) بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ جمعية الوصول الإنساني. 

و قد نُفذت عدة اذاعات مدرسية حيث الإذاعة الاولى المتطوعة قدمتها راوية بخيت بعنوان "العنف ضد المرأة " تحدثت عن انواعه وآثاره في حياتها و صوره و اسبابه و كيفية القضاء عليه، و استهدفت  ٣٧٨ طالبة بمدرسة خولة بنت الأزور بمنطقة العبري. 


 المتطوعة صيته مبشر قدمت الإذاعة  الثانية و التي حملت عنوان " التنمر"  استعرضت فيه الحديث عن تعريف التنمر و أنواعه وكيفية حماية انفسنا منه كان ذلك في منطقة قطر بمدرسة الشهيد عبدالله طلوس و استهدفت الاذاعة 637 طالب وطالبة من المرحلة الأساسية.


من جانبها نفذت  مسؤولة البيانات الاستاذة برديس  إذاعة مدرسية بعنوان " التنمر " في مدرسة أم المؤمنين  عائشة استهدفت 1662 طالبة ضمن فعاليات حملة 16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.


في ختام الفعاليات قدمن المتطوعات شكرهن وتقديرهن لمديرات المدارس المستهدفة ولكل المعلمات و المعلمين علئ حسن الاستقبال والضيافة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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