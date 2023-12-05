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عدن - ياسمين التهامي - اختتام المؤتمر الدولي المشترك لطب العيون في العاصمة العمانية مسقط



اختتم في العاصمة العمانية مسقط المؤتمر الدولي المشترك الذي نظِّمه مركز طب العيون بالمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية بالتعاون مع الرابطة العُمانية لطب العيون والذي شارك فيه أكثر من 2000 طبيب من 42 دولة حول العالم، وقدمت فيه أكثر من 377 ورقة علمية و300 متحدث، و100 جلسة علمية، و28 جلسة تدريبية في مختبر المواد المرتطبة و26 حلقة عمل ودورة تدريبية وجلسة.

وقال الاستشاري الدكتور عبدالله مرشد الأهدل احد اشهر اطباء العيون المشارك من الجمهورية اليمنية في المؤتمر، إن مشاركته مع عدد من الاطباء في اليمن كان لها اثر كبير في الاستفادة والاثراء وتبادل المعلومات والاستشارات مع المشاركين من أساتذة طب العيون الدوليين حول طب العيون وعلاج بعض الحالات.

كما اوضح الدكتور الاهدل الى ان مايميز المؤتمر انه اتاح للمشاركين خوض تجارب تعليمية فريدة وغير مسبوقة بما في ذلك تجربة علاج أمراض العيون باستخدام غرفة الضغط العالي والأوكسجيني وجهاز Visumax 800 المتطور ، وكذلك تصنيع العيون الصناعية مشيرا الى تقدم الطب العيون وادخال الذكاء الاصطناعي بالاضافة الى التعرف على التقنيات الجراحية الجديدة المستخدمة في تشخيص وعلاج أمراض العيون، وكيفية إجراء الأبحاث العلمية .

هذا وشمل المؤتمر معرضًا للمنتجات الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في علاج أمراض العيون المختلفة، والذي شارك فيها نخبة من الشركات الدولية المتخصصة في إنتاج وتصنيع المعدَّات والأجهزة والتقنيات الطبية العلاجية.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة منها التشجيع على البحوث العلميه ذات المنشا الوطني، ادخال التكنولوجيا الحديثة في مجال طب العيون ادخال التطبيب عن بعد الآني وادخال الواقع الافتراضي المعزز في طب العيون بمختلف التخصصات ، ادخال وتطبيق أنظمة الروبوتات في مجال جراحة العيون ، التوسيع في نظام العمليات الدقيقة للعيون، ادخال تقنية الذكاء الصناعي في أنظمة التشخيص والعلاج وعمليات العيون ٠