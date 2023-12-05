وكالة: واشنطن وحلفاؤها يجرون محادثات بشأن تشكيل "قوة مهمات" بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - قال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تشكل قوة عمل بحرية لمرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر، بعد يوم من إصابة ثلاث سفن بصواريخ أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قوله، إن الولايات المتحدة تجري محادثات نشطة مع حلفائها حول إنشاء القوات المرافقة تلك على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من أي شيء، ووصف ذلك بأنه رد فعل "طبيعي" على هذا النوع من الحوادث.

وقال الجيش الأمريكي، إن صواريخ باليستية أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن أصابت يوم الأحد ثلاث سفن تجارية، بينما أسقطت سفينة حربية أمريكية ثلاث طائرات بدون طيار في رد دفاعي خلال هجوم استمر ساعات. وكان هذا بمثابة تصعيد في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس .

وقال سوليفان للصحفيين: "نجري محادثات مع دول أخرى بشأن تشكيل قوة عمل بحرية تشمل سفنًا من دول شريكة إلى جانب الولايات المتحدة لضمان المرور الآمن". وأشار إلى أنه يتم استخدام فرق عمل مماثلة لحماية الشحن التجاري في أماكن أخرى، بما في ذلك قبالة سواحل الصومال.

وتعرض هجمات الحوثيين حركة المرور في أحد أكثر ممرات الشحن الحيوية في العالم للخطر ومعها التجارة العالمية بشكل عام. وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن 8.8 مليون برميل من النفط يتم شحنها يوميًا عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب الضيق الواقع في نطاق الحوثيين، مما يجعله أحد أهم نقاط العبور في التجارة العالمية. وتحمل السفن النفط والغاز الطبيعي من الخليج إلى أوروبا والولايات المتحدة والصين.

ويعد البحر الأحمر وباب المندب أيضًا جزءًا من طريق حيوي للشحن التجاري بشكل عام، حيث يحمل ملايين الأطنان من المنتجات الزراعية والسلع الأخرى إلى الأسواق سنويًا.

وقال سوليفان إنه بينما كان الحوثيون "يضعون إصبعهم على الزناد"، فإن الرعاة الإيرانيين للجماعة هم المسؤولون في نهاية المطاف. وأضاف “يتم توفير الأسلحة من قبل إيران”. وأضاف: "نعتقد أن إيران هي الطرف المسؤول النهائي عن ذلك".

وقال سوليفان، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن السفن الثلاث التي ضربها الحوثيون كانت لها علاقات بإسرائيل، قائلاً: "هذا يظهر لكم مستوى التهور الذي يتصرف به الحوثيون".