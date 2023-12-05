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عدن - ياسمين التهامي - بملعقة واحدة من الفازلين تخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وبدون ألم نهائيا وتبيض سريع للمناطق الداكنة

بملعقة واحدة من الفازلين تخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور، تهتم الكثير من الفتيات بجمال البشرة وتعمل دائما على أن تكون بشرتها جذابة ومن أكثر الأمور التي تسبب الضيق للفتاة هي الشعر الزائد في الوجه والمناطق الداكنة في البشرة لذا فهي تسعى دائما للتخلص من الشعر الزائد في البشرة كما إنها تحاول تفتيح المناطق الغامقة في البشرة وربما تغفل الكثير من الفتيات أهمية الفازلين في التخلص من الشعر الزائد والمناطق الداكنة.

بملعقة واحدة من الفازلين تخلصي من شعر الوجه

مكونات الوصفة

5 ملاعق من الفازلين.

و5 ملاعق من الملح .

2 ملعقة من الحليب السائل

طريقة التحضير

يتم مزج الملح مع الحليب في بطولة صغيرة وفي حمام مائي يتم تذويب الفازلين ليتم بعد ذلك مزجه مع الحليب والملح ويتم خفق جميع هذه المكونات مع بعضها.

قومي بغسل وجهك جيداً وتنشيفه جيداً ومن ثم قومي بوضع هذا المزيج على الوجه واتركيه لمدة نصف ساعة بحيث يكون المزيج مغطي الوجه كاملاً وتركه مدة من الوقت حتى يتم الاستفادة من العناصر المكونة للماسك وتشربها الوجه.

قومي بفرك هذه الوصفة من على وجهك وقومي بغسل وجهك بماء بارد ويتم وضع اي نوع من أنواع كريمات الترطيب علي الوجه، وهي من اهم الخطوات عقب اي ماسك حتى لا تفقد البشرة نضارتها وتحافظ على العناصر التي تم تقديمها لها ولا تتعرض للجفاف.



ومن أجل نتائج فعالة والحصول على وجه خال من الشعر الزائد قومي بتكرار هذه الوصفة 3 مرات بشكل أسبوعي وستلاحظين فرق كبير.

وصفة الفازلين والكركم لتبييض البشرة

المكونات:

2 ملعقة من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة من الكركم

طريقة التحضير

في البداية نقوم بمزج المكونات السابقة في وعاء بلاستيكي مناسب

وقومي بغسل وجهك جيدا بماء فاتر وتنشيفه جيداً وبعد مزج المكونات السابقة بحيث تكون متماسكة القوام يتم دهن الوجه كاملاً بهذه الوصفة.

اتركي هذا الماسك على وجهك لمدة ساعتين على الأقل ثم قومي بغسل وجهك بماء بارد وسائل الاستحمام المناسب.

وفي الأخير قومي بتنشيف وجهك جيدا وستلاحظين فرق كبير في لون البشرة والمناطق الداكنة فيها

ومن أجل نتائج فعالة يتم عمل هذا الماسك وتطبيقه على الوجه 3 مرات في الأسبوع.

هذه الوصفة تساعد في الحفاظ على البشرة وتفتيحها وتقضي على البقع والأماكن الداكنة كما أنها تعمل على توحيد لون البشرة.