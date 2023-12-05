شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير .. اذا ظهرت عليك احد هذه العلامات اذهب للطبيب فورا لانها تنذر بقرب الجلطة الدماغية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحذير خطير .. اذا ظهرت عليك احد هذه العلامات اذهب للطبيب فورا لانها تنذر بقرب الجلطة الدماغية

أعلن الطبيب الروسي ياروسلاف أشيخمين، أخصائي أمراض القلب، أن الصداع الشديد وارتفاع مستوى ضغط الدم قد يشيران إلى قرب حدوث نوبة قلبية أو جلطة دماغية.

ويقول، "قد يسبق الإصابة بالجلطة الدماغية صداع شديد. لذا يجب في هذه الحالة مراقبة مستوى ضغط الدم. فإذا كان أعلى من 14090 ملم. عمود زئبق، فإنه يشير إلى حالة خطرة".

ويشير الأخصائي، إلى أن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية تصيب عادة المدخنين والأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة وارتفاع مستوى ضغط الدم. وينصح بضرورة مراقبة مستوى الكوليسترول في الدم، لتجنب حدوث مشكلات في القلب بسبب انسداد الأوعية الدموية.

ووفقا له، من الضروري الخضوع لفحوص طبية سنوية وتلقي العلاج اللازم، من أجل تخفيض خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

المصدر: نوفوستي