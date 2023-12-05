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شبوة.. قوات العمالقة تختطف مواطناً من بيحان العليا وتقتاده إلى جهة مجهولة

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المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت قوات العمالقة، مواطناً في إحدى بلدات محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) وسط تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.
 
وقالت مصادر حقوقية لـ "يمن شباب نت"، إن عناصر من قوات العمالقة، اختطفوا أمس الأول المواطن "أمين صالح الخمار" من سوق مدينة بيحان العليا.
 
وأضافت المصادر أن القوات اختطفت "الخمار" دون إبداء الأسباب، واقتادته إلى جهة مجهولة.
 
ومنذ سيطرة القوات الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، قبل أكثر من عام تشهد محافظة شبوة فوضى أمنية عارمة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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