شبوة.. قوات العمالقة تختطف مواطناً من بيحان العليا وتقتاده إلى جهة مجهولة

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت قوات العمالقة، مواطناً في إحدى بلدات محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) وسط تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.



وقالت مصادر حقوقية لـ "يمن شباب نت"، إن عناصر من قوات العمالقة، اختطفوا أمس الأول المواطن "أمين صالح الخمار" من سوق مدينة بيحان العليا.



وأضافت المصادر أن القوات اختطفت "الخمار" دون إبداء الأسباب، واقتادته إلى جهة مجهولة.



ومنذ سيطرة القوات الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، قبل أكثر من عام تشهد محافظة شبوة فوضى أمنية عارمة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

