منظمات حقوقية تطلب سطات شبوة بإطلاق سراح أقارب الشهيد "الباني" وسرعة استكمال محاكمة قاتليه

طالبت منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء، السلطات المحلية في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، بالعمل على إطلاق سراح أقارب الشهيد "عبدالله الباني"، وسرعة استكمال إجراءات محاكمة قاتليه وإنزال العقاب بهم.



ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) السلطات المحلية في شبوة وفي مقدمتها المحافظ إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لضمان إطلاق سراح المعتقلين من عائلة الباني (عمر عبد الله الباني، عدي الباني، عمر عبد القادر الباني) والذين تم اعتقالهم على يد أفراد مسلحين مساء الاثنين في منطقة بيحان.



وأضاف في بيان أطلع عليه "يمن شباب نت"، أنه تلقى بلاغاً من أسرة "الباني" يفيد بأن عملية الاعتقال "جاءت بعد تصاعد المطالبات من قبل أفراد العائلة بسرعة محاكمة المتهمين بقتل الشيخ "عبد الله الباني" والذي تم اغتياله في أبريل/نيسان الماضي بعد انتهاءه من أداء خطبة عيد الأضحى حيث تم تصفيته أمام جموع من المصلين".



وأشار (ACJ) إلى أن محاكمة المتهمين بمقتل الشيخ "الباني" شهدت تباطؤً غير مبرر من قبل السلطات القضائية وتوقف لجلسات المحاكمة لأسباب غير معروفة، ما دفع العائلة للاحتجاج السلمي للمطالبة بمواصلة المحاكمة حتى النطق بالحكم.



ودعا المركز الأمريكي للعدالة، السلطات في شبوة لضرورة التحرك الفوري وضمان الإفراج عن المعتقلين من عائلة "الباني"، مشددًا في نفس الوقت على أهمية إيعاز السلطات المحلية للجهات القضائية مواصلة نظر القضية الخاصة بمقتل الشيخ "عبد الله الباني" وضمان إيقاع العقوبات الرادعة لتحقيق مبدأ حماية الأفراد وضمان سلامتهم من الخارجين عن القانون.



في ذات السياق طالبت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات، السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للعمل على إطلاق سراح المعتقلين من عائلة الباني.



ودعت المؤسسة في بيان لها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إلى "احترام حقوق الإنسان وحماية المواطن وحفظ كرامته"



ومساء أمس قامت عناصر مسلحة منضوية في تشكيلات العمالقة باختطاف "عمر الباني"، عقب خروجه من متجره، بعد اختطاف اثنين من أقاربه، في مدينة بيحان العليا، غرب محافظة شبوة، وذلك على خلفية مطالبتهم بسرعة استئناف جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشيخ عبدالله الباني.



والشيخ عبدالله الباني، الذي كان يشغل مدير مكتب الصحة في بيحان وقيادي في حزب الإصلاح، اغتيل صبيحة عيد الفطر21 ابريل الماضي، على يد عناصر من ما يسمى قوات دفاع شبوة المدعومة إماراتيا، بعد انتهائه من صلاة وخطبتي العيد.



وكانت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة، قد عقدت عدة جلسات في أغسطس وسبتمبر 2023، لمحاكمة قتلة الشهيد الباني، بعد الإعلان عن القبض على ثمانية عناصر من قوات دفاع شبوة، من المتهمين بتصفية الباني، قبل أن تتوقف الجلسات دون معرفة الأسباب.

