بوليتكو: مسؤولون أمريكيون يشعرون بالإحباط من موقف إدارة بايدن إزاء الهجمات في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مجلة بوليتكو الأمريكية عن أن المعركة بالأسلحة النارية التي استمرت لساعات وشملت سفن تجارية أمريكية في البحر الأحمر مطلع الأسبوع الحالي، أصابت المسؤولين الأمريكيين بالإحباط بسبب ما يعتبرونه التقليل المتعمد من إدارة بايدن من تهديد كبير للقوات الأمريكية.



وسارعت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية للرد على نداءات استغاثة متعددة يوم الأحد، حيث أطلق المتمردون الحوثيون في اليمن صواريخ وطائرات بدون طيار ضد ثلاث سفن تجارية منفصلة. وردت السفينة يو إس إس كارني بإطلاق النار وأسقطت ثلاث مركبات جوية بدون طيار.



وقال متحدثون باسم وزارة الدفاع وكبار مسؤولي الإدارة، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة "لا يمكنها تقييم" أن كارني كانت هدفًا للهجمات.



وبالمثل، بعد هجمات الحوثيين السابقة بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن التجارية في الأسابيع الماضية، قال البنتاغون إن المسؤولين لا يعتقدون أن الحوثيين كانوا يستهدفون السفن الحربية الأمريكية.



لكن أربعة مسؤولين آخرين على علم بالمناقشات قالوا في مقابلات إن القوات البحرية الأمريكية تتعرض بشكل واضح للتهديد في البحر الأحمر والخليج العربي.



وقال أحد مسؤولي وزارة الدفاع، الذي اشترط مثل الآخرين عدم الكشف عن هويته لمناقشة موضوع حساس: "إذا رأت سفننا شيئًا ما يقترب منها أو تجاهها، فسوف تقيمه على أنه تهديد وتسقطه". "سيكون من الصعب عليك العثور على وقت آخر" لقد واجهت السفن الأمريكية هذا التحدي في المنطقة.



وقال مسؤول أمريكي اخر إن الإدارة تقلل من خطورة الوضع في البحر الأحمر من أجل تجنب تصعيد التوترات في المنطقة المتوترة بالفعل بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.



وقال مسؤول أمريكي ثان إن مجتمع المخابرات لا يعرف ما إذا كانت كارني هو الهدف وإن الإدارة بذلت جهدا للتأكيد على هذه النقطة لأنها "تحاول تجنب التصعيد غير الضروري". لكن المسؤول أشار أيضًا إلى أن الإدارة تعمدت ترك بعض المساحة للمناورة من خلال رفض القول بشكل قاطع أن السفينة الحربية لم تكن مستهدفة.



وقال المسؤول: "نحن لا نتردد في اتخاذ إجراءات ضد القوات أو الميليشيات التي يمكن أن تشكل تهديدا لقواتنا".



وقد قال بعض مسؤولي وزارة الدفاع صراحةً إن الزيادة في الهجمات على الشحن التجاري تمثل تصعيدًا. وسلط الأدميرال كريستوفر غرادي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، الضوء على الهجمات على الشحن الدولي في البحر الأحمر ووصفها بأنها "أمر كبير".



وقال "هذا إلى حد كبير توسع ربما للصراع الأكبر بين إسرائيل وحماس" - على النقيض من التعليقات الأخيرة للمتحدثين باسم البنتاغون بأن الهجمات السابقة المدعومة من إيران " منفصلة ومتميزة " عن الصراع في غزة.



"هذه ليست مشكلة الولايات المتحدة فقط ،" حسبما قال غرادي في فعالية أقيمت في واشنطن يوم الاثنين :وتابع “هذه مشكلة دولية”. “هناك بلا شك يد إيرانية في هذا. لذا فإن هذا يبدو إلى حد ما مثل التصعيد الأفقي”.



وردت الولايات المتحدة على عشرات الهجمات التي شنها وكلاء إيران في العراق وسوريا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ضرب المنشآت التي يستخدمها المسلحون في كلا البلدين.



ورصدت القوات الأمريكية في العراق يوم الأحد خمسة مسلحين يستعدون لشن هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد وأرسلت درون لاستهدافهم، وفقًا للبنتاغون. وأكدت القوات العراقية في وقت لاحق مقتل المسلحين الخمسة.



ولم يستبعد المسؤولون احتمال رد الإدارة على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.



وقال مسؤول آخر في وزارة الدفاع "إذا أجرينا التقييم أو شعرنا بالحاجة إلى الاستجابة، فسنتخذ دائمًا هذا القرار في الوقت أو المكان الذي نختاره. وأضاف “هذا قرار سيتخذه [وزير الدفاع] أيضًا بالاشتراك مع الرئيس”.



في الوقت الحالي، كثفت الولايات المتحدة من خطابها، حيث حذرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صحفي من أنها تدرس "جميع الاستجابات المناسبة" وأشارت إلى أنها ستحاسب إيران في نهاية المطاف.



وقال سوليفان للصحفيين يوم الاثنين، مكررًا بيان القيادة المركزية: “لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الهجمات، رغم أنها شنها الحوثيون في اليمن، تم تمكينها بالكامل من قبل إيران”.



وأشار سوليفان إلى أن المسؤولين الأمريكيين يجرون محادثات مع دول أخرى حول إنشاء "قوة عمل بحرية من نوع ما" تشمل سفن الدول الشريكة، إلى جانب السفن الأمريكية، للمساعدة في ضمان "المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر".



وتوجد بالفعل فرقة عمل مماثلة: القوات البحرية المشتركة ، وهي شراكة بحرية تضم 38 دولة ومقرها البحرين وتركز على مكافحة الإرهاب والقرصنة.



لكن مسؤولي الأمن القومي السابقين قالوا إن إدارة بايدن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لردع الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر – والجماعات الأخرى المدعومة من إيران من شن هجمات إضافية على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.



وكتب مارك بوليمروبولوس، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية"على المدى القريب، أين هي الضربات على أهداف [الحوثيين]؟" وأضاف في تغريدة على منصة X. "أحتاج إلى رؤية هذا في أسرع وقت ممكن."



وقال نائب الأدميرال المتقاعد جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي: "نحن لا نأخذ هذا على محمل الجد"، مضيفًا أن الهجمات في البحر وفي العراق وسوريا "لم يتم الرد عليها إلى حد كبير".



وقال ميلر: "نحن لا نردع أي شخص في الوقت الحالي".

المصدر: بوليتكو - ترجمة: يمن شباب نت