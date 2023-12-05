جبايات جديدة.. مليشيا الحوثي تنشئ فرزة نقل بمسمى ميناء بري في الحديدة 

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مليشيا الحوثي إنها تعتزم إنشاء فرزة جديدة لشاحنات النقل من موانئ الحديدة إلى المحافظات تحت مسمى ميناء الحديدة البري الجاف.

وقالت المليشيا في خبر لها الثلاثاء إنها تعتزم إنشاء الفرزة في مدخل المدينة الشرقي المقابل لبوابة ميناء الحديدة بمساحة تقدر ب44 ألف متر مربع.

وزعمت المليشيا أن تكلفة إنشاء الفرزة أو الميناء وفق المفهوم الحوثي يصل إلى 97 مليون ريال، أو قرابة 200 ألف دولار دون أن تحدد الجهة المالكة له، لكنها قالت إنه بتمويل هيئة النقل البري التابع لها، وفق ما نشرته عدة مواقع حوثية.

واحتكرت عدة شركات حوثية النقل من موانئ الحديدة، خاصة مؤسسة الجرحى الحوثية، ومؤسسة القتلى، بالإضافة إلى المؤسسة الاقتصادية، وحرمت آلاف الناقلين من العمل وفق النظام المعمول به في ميناء عدن.

ويشير عاملون في قطاع النقل إلى أن الهدف من المساعي الحوثية هي تعزيز سيطرتها على قطاع النقل وفرض مزيد من الجبايات على حركة البضائع، خاصة أن مليشيا الحوثي لا تسمح سوى بخروج 50 شاحنة فقط باليوم الواحد من ميناء الحديدة.

ويقدر تقرير مجلس الأمن الأخير الخاص باليمن أن خسائر الحكومة من تحويل التجارة قسرا إلى موانئ الحديدة يكلفها 637 مليار ريال في غضون سنة واحدة، مقابل مكاسب مماثلة للحوثيين من موانئ الحديدة.