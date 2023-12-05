مقتل عناصر حوثية في اشتباكات داخلية بسبب شحنة مبيدات تابعة للتاجر "دغسان"

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت"، إن اشتباكات مسلحة في عدة جمارك انفصالية حوثية اندلعت بين عناصر المليشيا أدت إلى قتلى وجرحى بسبب خلافات على الجبايات وتوريد أسمدة إسرائيلية محظورة.

وكشفت المصادر عن مقتل عنصرين من موظفي الجمارك الحوثية في جمركها الانفصالي في مديرية نهم شرقي صنعاء الأسبوع الماضي.

كما قتل عنصران آخران في جمرك الراهدة بتعز الانفصالي التابع للحوثي الأسبوع الماضي.

وبحسب مصادر حوثية، هجمت عدة عناصر حوثية بوقت متزامن في عدة جمارك لإخراج شحنات كبيرة من المبيدات الإسرائيلية المحظورة دوليا تابعة للقيادي الحوثي دغسان محمد دغسان أكبر تجار المبيدات في اليمن وهو قيادي في المليشيا الحوثية أيضا، وفق وثيقة لجمرك نهم.

وقالت المصادر إن القتلى في جمرك نهم من موظفي الجمارك، حاولوا منع عناصر مسلحة من النجدة الحوثية التي يقودها علي حسين الحوثي من إخراج شحنات مبيدات تحمل "بروميد الميوثيل" المحظور دوليا، وتمكنوا من إخراجها.

بينما قتل مدير مخابرات الحوثي في الحوبان ومرافقه برصاص مجند حوثي في جمرك الراهدة إثر خلاف على شحنة مماثلة الأسبوع الماضي أيضا وبالتحديد في 28 نوفمبر.