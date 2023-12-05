إيكونوميست: تصاعد هجمات الحوثيين سيدفع واشنطن لضرب مواقع إطلاق الصواريخ ومخازنها باليمن

قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية، إنه مع ازدياد المخاطر التي تهدد الشحن في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بشكل كبير، فإن أي تضاعف لوتيرة الهجمات سيفرض ضغطاً متزايداً على الأمريكيين لملاحقة مواقع إطلاق الصواريخ وتخزينها في اليمن، على افتراض أنه يمكن العثور عليها.



وأوضحت المجلة في تقرير لها ترجمه "يمن شباب نت"، أن الهجمات بالصواريخ الباليستية على ثلاث ناقلات البضائع في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين في الثالث من كانون الأول (ديسمبر)، على الرغم من أنها لم تكن الأولى من نوعها، إلا أنها كانت بمثابة تصعيد كبير في المخاطر التي تهدد الشحن التجاري في المنطقة .



ورغم أن التقرير قال بأنه من المشكوك فيه ما إذا كانت السفن الحربية الأمريكية في المنطقة معرضة لخطر كبير من صواريخ الحوثيين، إذ أن دفاعاتها جيدة جدًا، فإنه لا يستبعد حدوث ضربة محظوظة تنجم عن هجوم سريع.



كما أشارت المجلة إلى وجود مسألة أخرى تتعلق بما إذا كانت هذه السفن ستوفر حماية كبيرة للشحن التجاري، إذا زاد الحوثيون من وتيرة وشدة هجماتهم.



وفي خطاب ألقاه خلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي السابق، إلى اتباع نهج أكثر عدوانية تجاه وكلاء إيران.



ومع ذلك، كما يقول ايميل حكيم الخبير في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ، فإن آخر شيء يريده البيت الأبيض هو الانجرار إلى الحرب الأهلية في اليمن، والتي تحاول الإدارة الأمريكية جاهدة في الآونة الأخيرة وقف تصعيدها.



وكانت يو إس إس كارني، وهي مدمرة أمريكية للصواريخ الموجهة من فئة أرلي بيرك، أسقطت عدة مركبات جوية بدون طيار ( UAVs ) بدا أنها تتجه نحوها أثناء إبحارها لمساعدة السفن المتضررة.لم تتسبب الهجمات، التي نُفذت في أوقات مختلفة خلال يوم واحد، في وقوع إصابات ولحقت أضرار طفيفة نسبيًا بالسفن الثلاث، وهي Unity Explorer ، وnumber 9 ، و Sophie II .



وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تدرس "الردود المناسبة" على الهجمات التي عرضت حياة أطقم من عدة دول للخطر، فضلا عن تهديد التجارة الدولية والأمن البحري.



وأضافت أنه على الرغم من أن الحوثيين هم الذين شنوا الهجمات، إلا أنها "تم تمكينها بالكامل من قبل إيران". وتعكس الصياغة الدقيقة حقيقة أنه على الرغم من أن الصواريخ تم توفيرها بلا شك من قبل إيران وأن الهجمات كانت ستحظى بالترحيب في طهران، إلا أن الحوثيين ربما كانوا يتصرفون على هواهم. وما يبدو مؤكدًا هو أن المزيد من مثل هذه الهجمات قادمة.



يقول فابيان هينز، المتخصص في الصواريخ والطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط ، وهو أيضًا من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ، إن الحوثيين تلقوا عددًا كبيرًا من الصواريخ المضادة للسفن والطائرات بدون طيار من إيران. كما استولوا على بعض الأسلحة من الجيش اليمني وقاموا بتعديلها.



ويمتلك الحوثيون أيضًا ترسانة من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن والتي تتراوح من الأنظمة قصيرة المدى المنتجة محليًا إلى الصواريخ الأطول مدى والأثقل بكثير مثل آصف وتنكيل الذي يعمل بالوقود الصلب (المعتمدين على التوالي على صواريخ فاتح وصواريخ إيرانية).



ونظرًا للأضرار المحدودة التي تم الإبلاغ عنها نتيجة للهجمات الأخيرة، يبدو من المرجح أنه تم استخدام صواريخ أصغر حجمًا.



في الواقع، هذه هي قدرات الحوثيين، وهذا هو حجم وتنوع مخزونهم من الصواريخ المضادة للسفن، وهو ما قد يكون لديهم القدرة على استخدامه في مضيق باب المندب، الذي يمر عبر الساحل اليمني ويشكل نقطة اختناق للبحر الأحمر، وهو ما هددت إيران في كثير من الأحيان بالقيام به في مضيق هرمز. وعلى الرغم من أن اليمن ليس موقعًا رائعًا لمهاجمة إسرائيل، إلا أنه مثالي لمهاجمة السفن في البحر الأحمر.



وتعزز هذه الترسانة مجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار الهجومية الإيرانية، بما في ذلك طائرة شاهد 136 التي تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا.



وفيما يتعلق بالطائرات التي أسقطتها كارني، يعتقد فابيان هينز أن هذه ربما كانت طائرات بدون طيار للاستخبارات والمراقبة استنسخها الإيرانيون من الطائرة الأمريكية rq -21. وبالإضافة إلى الطائرات بدون طيار، يمتلك الحوثيون أيضًا قوارب بحرية مسيرة وقدرات على زرع الألغام.

