شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الحماية ينظم فعالية دعم نفسي جماعي لأمهات أطفال التوحد بالغيضة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



المهرة /خاص

نظم مشروع الحماية ودعم سبل العيش "المساحة الامنة للنساء والفتيات بمديرية الغيضة محافظة المهرة فعالية دعم نفسي جماعي لأمهات أطفال التوحد والإعاقة الذهنية ضمن فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وتحت شعار "ما هو دورك لحماية المرأة وتوفير احتياجاتها" بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ جمعية الوصول الإنساني استهدفت الفعالية 34 امرأة.

وقدمت الاخصائية النفسية أ. إيمان البريهي الجلسة في 3/12/2023 التي احتوت على محورين و تطرق المحور الأول التعريف بمرض التوحد وعلاماته وطرق التعامل مع اطفال طيف التوحد.

والمحور الثاني دعم نفسي جماعي لأمهات اطفال التوحد وطرق تخفيف الضغوطات النفسية.

و اختتمت الفعالية بتكريم إدارة مركز التوحد والإعاقة الذهنية بشهادة شكر وتقدير لإدارة مشروع الحماية على لفتتهم الطيبة وفعاليتهم التي نُظمت لأمهات التوحد.