شاهد .. عاجل/ وبشكل رسمي بقرار من خادم الحرمين الشريفين السعودي إدارة الجوازات تبدئ بالسماح للوافد والمقيم بالعمل داخل هذة المهن بدون كفالة نهائياً

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل/ وبشكل رسمي بقرار من خادم الحرمين الشريفين السعودي إدارة الجوازات تبدئ بالسماح للوافد والمقيم بالعمل داخل هذة المهن بدون كفالة نهائياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة ساهمت في تغيير الوجه الحالي لسوق العمل، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين حقوق العمال المقيمين والوافدين على أراضيها. تهدف هذه التغييرات إلى إنشاء بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، مما يعني الحد من استغلال العمالة وضمان حقوقها وكرامتها. كما يتيح للوافدين حرية التنقل والعمل بدون القيود السابقة والمرهقة.

اهم الإصلاحات المتاحة لحرية الوافد دون كفالة

وكان من بين هذه الإصلاحات هو إمكانية نقل كفالة الوافد دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، مما يمنح العاملين الحرية في اختيار وتغيير وظائفهم بسهولة ويصعد طوابير منافستهم على فرص عمل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة السعودية بتوسيع قائمة المهن التي يمكن للوافدين العمل بها بدون موافقة الكفيل، مما يتيح لهم الفرصة للعمل في مجالات متنوعة وواسعة، بما في ذلك المجالات التكنولوجية والابتكارية.

ومع النمو الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد السعودي، تظل هناك تحديات في سوق العمل استدعت حلولًا مبتكرة وإرادة جديدة للابتكار. وقد شجعت هذه التحديات المشروعة تحسين فرص العمل للسعوديين الباحثين عن فرص عمل جديدة وملائمة. كما أنها أتاحت للشباب السعودي الفرصة لتعلم المهارات الحديثة والاندماج في سوق العمل، مما يساهم في تحسين حياتهم المهنية وتطوير المهارات اللازمة لمستقبل مشرق.

تأتي هذه الإصلاحات ضمن سعي وزارة الخارجية السعودية المستمر لتعزيز نظام العمل داخل المملكة. وعلى الرغم من الشروط المحددة لتنفيذ هذا النظام الجديد، إلا أنها تعتبر خطوة مهمة نحو توفير بيئة عمل أكثر عدالة وتعزيز حقوق العمال. يعد هذا النظام تطورًا واعدًا يعكس الالتزام السعودي لجعل سوق العمل أكثر مرونة وعدالة وفعالية، ما يعود بالخير على العمال والشركات والاقتصاد بشكل عام.