مقتل شاب برصاص عناصر حوثية بالعدين غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب برصاص عناصر حوثية في إحدى البلدات بمديرية العدين، غربي إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن شابا يُدعى "ابراهيم حسن محمد عبدالعزيز شعلان" من أهالي قرية الرضائي بالعدين، قتل مساء أمس الثلاثاء، برصاص عناصر حوثية في منطقة مفرق "وادي الدور" بمديرية العدين غربي محافظة إب.



وأضافت المصادر، أن الشاب القتيل يعمل سائقا لدراجة نارية وتعرض لإطلاق رصاص مفاجئ من قبل عناصر تتبع القيادي الحوثي "أبو حسين الهاروني" بشكل مباشر سقط على إثرها قتيلا.



وأشارت المصادر إلى أن الحادثة وقعت أثناء ماكان السائق يحمل على دراجته شخصين ـ لم تعرف هويتهما ـ نجيا من الحادثة ولاذا بالفرار مايرجح أن يكونا المستهدفين من الهجوم.



وتزامنت الحادثة مع تجدد مواجهات مسلحة بين أسرتي (الشهاري) و(الدميني) في عزلة خُباز القريبة من مكان الحادثة، والتي تغذيها مليشيا الحوثي منذ أكثر من عام وسقط فيها ثمانية قتلى وعشرات الجرحى من طرفي الصراع وتضرر عدد كبير من المنازل والممتلكات.

