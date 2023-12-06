تقرير أممي: تضرر أكثر من 170 ألف شخص بفعل الظروف المناخية القاسية في اليمن منذ مطلع العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير أممي حديث عن تضرر أكثر من 170 ألف شخص في اليمن، أغلبهم من النازحين، بفعل الظروف المناخية القاسية منذ بداية العام الجاري 2023.



وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في تقرير أصدره الثلاثاء، إن "الظروف الجوية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات، أدت إلى تضرر ما مجموعه 24,396 أسرة تتألف من 170,772 فرداً في جميع أنحاء اليمن، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2023".



وأضاف التقرير أن غالبية المتضررين يتواجدون في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف نازحين.



وأشار الصندوق إلى أن مجموعة آلية الاستجابة السريعة، عززت من استجابتها ووسعت نطاق وجودها التشغيلي في 20 محافظة متأثرة بشدة من الظروف المناخية القاسية، لضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة.



وأوضح التقرير أن آلية الاستجابة قدمت المساعدة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر لعدد 43,341 أسرة مكونة من 303,387 شخصاً، بينهم 24,149 أسرة تتألف من 169,743 شخصاً يعانون من الظروف الجوية القاسية، فيما البقية من المتضررين من الصراع المسلح.



