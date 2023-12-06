شكرا لبحثكم عن خبر بيان توضيحي صادر من اتحاد مقاولي محافظة المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد..

يعرب اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة عن أسفه لعدم وفاء السلطة المحلية بمحافظة المهرة باتفاقها مع اتحاد المقاولين الذي تم برعاية قائد التحالف بمحافظة المهرة العميد فيصل الحجيلي وعدد من المشائخ والشخصيات وقيادات رسمية مدنية وعسكرية بالمحافظة، والذي يقضي بالتزام السلطة بسداد مستحقات المقاولين لديها على دفعات بدءاً من أكتوبر وإلى ديسمبر من العام الجاري 2023م.

يؤكد اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة لرعاة الاتفاق ولجنة الوساطة من قيادة التحالف بالمحافظة والوكلاء والقادة العسكريين والامنيين والمشائخ والوجهاء ولكافة أبناء المحافظة أن السلطة المحلية لم تدفع أي مبلغ من مديونية المقاولين عليها منذ الاتفاق المذكور، رغم وجود مبالغ تصرفها السلطة من حساب دعم الموازنة ورغم حصولها على تعزيزات مالية مركزية وتم تحويلها كالعادة إلى حساب فرع شركة النفط دون أن تصرف للمقاولين أي من مستحقاتهم.

يدعو اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة قيادة التحالف ولجنة الوساطة إلى مخاطبة قيادة السلطة المحلية للوفاء بالاتفاق وعدم التنصل من التزاماتها ودفع مستحقات المقاولين دون تأخير وإنهاء معاناتهم التي طالت لعدة أعوام.

يعلن اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة مهلة زمنية ومدتها عشرة أيام كي توفي السلطة بالاتفاق وسداد مديونية المشاريع المستحقة عليها للمقاولين، مالم فإن الاتحاد سيضطر للجوء لتنفيذ برنامج تصعيدي ميداني وتتحمل السلطة المحلية والمحافظ على وجه الخصوص المسؤولية الكاملة عن تبعات ذلك.

والله ولي التوفيق

صادر عن اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة