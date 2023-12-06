خلال لقائه بهيئة رئاسته.. - الرئيس العليمي يشيد بتشكيل مجلس حضرموت الوطني ويتطلع أن يشكل إضافة نوعية لجبهة الشرعية

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء،بتشكيل مجلس حضرموت الوطني، مبدياً تطلعه أن يشكل المجلس رافداً جديداً لمنظومة العمل السياسي الوطني وإضافة نوعية في جبهة الشرعية في طريق إحلال السلام واستعادة الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه في الرياض، بهيئة رئاسة المجلس وعددا من الشخصيات الاجتماعية وممثلي الفعاليات المجتمعية بمحافظة حضرموت، حسب إعلام المجلس على منصة "إكس".



وخلال اللقاء، أعرب الرئيس العليمي عن مباركته لإشهار مجلس حضرموت الوطني وإعلان هيئة رئاسته، متمنياً أن يشكل المجلس رافداً جديداً في منظومة العمل السياسي الوطني وإضافة نوعية في جبهة الشرعية الدستورية لأجل استعادة الدولة وإحلال السلام والانطلاق في مسيرة التنمية والبناء.



وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالأدوار الإيجابية التي عرف بها أبناء حضرموت في مختلف محطات العمل الوطني.

وأكد الرئيس العليمي أن "حضرموت بهذه الخطوة التي وحدت الصوت الحضرمي وجمعت كافة الطيف الحضرمي في مكون سياسي واحد تؤسس لنموذج يحتذى به من قبل الجميع"، داعياً إلى أهمية استيعاب الجميع وتوحيد الجهود من سلطة وأحزاب سياسية ومجتمع مدني لتوفير الأرضية الصلبة لأمن واستقرار وتنمية المناطق المحررة.



من جانبه تحدّث الشيخ عبدالله صالح الكثيري عضو هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني عضو مجلس الشورى، في كلمة نيابة عن هيئة رئاسة المجلس، أعرب فيها عن تقدير المجلس وأبناء حضرموت عامة للرعاية والاهتمام من قبل الرئيس العالمي خلال مراحل تشكيل المجلس وكذا اهتمامه المستمر بمحافظة حضرموت وقضاياها.



وأوضح الكثيري "أن مجلس حضرموت الوطني الذي أصبح الحامل السياسي لحضرموت سيعمل على الدوام لما فيه المصلحة العامة وبما يخدم تحقيق السلام والأمن والاستقرار"، مؤكدا على أن مجلس حضرموت الوطني سيكون منفتحاً للحوار والتعاون مع الجميع في الساحة الوطنية بعيداً عن الاقصاء والتهميش والأحكام المسبقة.



وطالب الحكومة بتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين بما يخفف من معاناتهم، وشدد على أهمية الشراكة العادلة والتمثيل العادل لحضرموت على كافة المستويات.



والثلاثاء 28 نوفمبر الماضي، أعلنت الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني عن تشكيل هيئة رئاسة المجلس، وتشكيل هيئاته العليا من مختلف مكونات المجتمع الحضرمي.



وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة السعودية الرياض، إنها أنهت أعمالها بـ"إعداد مسودات ومشاريع وكافة الوثائق والأدبيات الخاصة بالمجلس، بما في ذلك النظام الأساسي والهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية لمجلس حضرموت الوطني".



وأضافت أنه "تم تشكيل هيئة رئاسة لمجلس حضرموت مكونة من (23) عضواً، والتوافق على تشكيل هيئة عليا للمجلس تضم (351) عضوا، يمثلون مختلف الطيف والمكونات الحضرمية المختلفة".