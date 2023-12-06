المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يدشن مشاريع التغذية ودفء الشتاء للجبهات بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت دائرة المشاريع الإنسانية بالمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء مشاريع للتغذية ودفء الشتاء لدعم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال محافظة تعز.



وتضمن مشروع التغذية ومشروع دفء الشتاء تلبية احتياجات الجبهات العسكرية بالمحافظة من التغذية والملابس الواقية من البرد وبكميات كبيرة ومتنوعة وذلك بحضور قيادات عسكرية.



وأشاد العميد الركن سعيد غالب ركن إمداد قيادة محور تعز العسكري بدعم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية برئاسة الشيخ حمود سعيد المخلافي المستمر للجبهات سواء بالتغذية المتنوعة والملابس الواقية من برد الشتاء للأبطال المرابطين.



وأكد أن هذا الدعم المتواصل للجبهات والمرابطين في الجبهات يعد دليلا على التفاف الجميع لدعم وإسناد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يضحون بأرواحهم للدفاع عن المحافظة وأبنائها والمشروع الوطني لاستعادة النظام الجمهوري وهزيمة الإمامة الجديدة ومعتقداتها الخرافية والطائفية التي دمرت الوطن.



وقال العميد غالب إن هذه المشاريع الإنسانية لدعم وإسناد الجبهات تعزز الصمود والملاحم البطولية لأبطالنا في وجه المليشيات وتؤكد أن الجميع يقف صفا واحدا لمواجهة المليشيات وحماية المحافظة وصولا الى استكمال معركة التحرير ودحر مشروع المليشيات الايرانية الرامية لتمزيق اليمن وتطويعه لأطماعها الطائفية.



يذكر أن هذه المشاريع الإنسانية للتغذية ودفء الشتاء تعد استمرارا لمشاريع المقاومة الشعبية الدائمة والمستمرة لدعم صمود أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات الشرف والبطولة للدفاع عن محافظة تعز.

