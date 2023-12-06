تعليقًا على قرارات الإعدام الحوثية.. الصراري: "قضاة سلاليين ينفذون سياسة مليشيا رجعية"

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الناشطة الحقوقية والمحامية هدى الصراري، أن النساء في تأريخ اليمن وصراعاته لم تعاني من الجرائم والانتهاكات ومصادرة الحقوق والحريات والمنع من الخدمات مثلما عانته خلال الانقلاب الحوثي.



وقالت في تغريدة لها على منصة (اكس) "لم تعاني النساء في تاريخ اليمن وصراعاته من الجرائم والانتهاكات ومصادرة الحقوق والحريات والمنع من الخدمات مثلما عانته خلال الانقلاب الحوثي".



وأوضحت أن "مؤسسات الدولة المنهوبة باتت سوط للقتل خارج إطار القانون بغطاء قضائي، بأوامر تصدرها ارجوازات هم قضاة سلاليين لتنفيذ سياسة مليشيات رجعية".



تصريح الناشطة الصراري جاء تعليقًا على قرار أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، والتي تديرها مليشيا الحوثي والذي قضى بإعدام الناشطة الحقوقية المختطفة "فاطمة العرولي" بتهمة التخابر مع دولة الإمارات.



وكانت منظمات حقوقية قد ادانت الحكم، واعتبرته استهزاء مطلق بالعدالة، ودعت المنظمات الى وقف ما أسمته "المهزلة بالقضاء" مطالبة بسرعة الإفراج عن الناشطة "العرولي"، وكافة المختطفين المدنيين.