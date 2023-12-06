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العليمي يطّلع على إحاطة المبعوث الأممي بشأن استئناف العملية السياسية

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المنامة - ياسر ابراهيم - استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ.
 
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الأممي، إلى إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة المنسقة مع الأشقاء في المملكة العربية ، وسلطنة عمان، والمجتمع الدولي لاستئناف عملية يمنية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
 
وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك مستجدات الوساطة السعودية من اجل وقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية، والإقليمية، والدولية.
 
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، وولاية ومهام مبعوثها الخاص ذات الصلة بتنفيذ قرارات مجلس الامن، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، وفقا لوكالة سبأ.
 
كما أكد رئيس مجلس القيادة ضرورة ممارسة الضغوط القصوى على المليشيات الحوثية ودفعها نحو التعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة، وتوسيع فوائدها الإنسانية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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