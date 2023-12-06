تقرير أممي: مليشيا الحوثي فشلت في تزوير أوراق نقدية وجوازات سفر يمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الخاص باليمن عن محاولات فاشلة نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية لطباعة واستخدام عملات مزيفة، وجوازات سفر، خلال العام الجاري لمواجهة أزمة الجماعة الاقتصادية، والوفاء باحتياجاتهم التمويلية.



وأوضح التقرير الأممي الصادر مؤخرا أن "سفارة اليمن في بكين تلقت طلبا في أغسطس 2023 من شركه أوراق نقدية في الصين تستفسر عن مواطن يمني قيل إنه اتصل بهم بشأن طباعة اوراق نقدية، وطوابع مالية، وجوازات سفر".



وبين التقرير أن الفريق تلقى نسخًا من الوثائق ذات الصلة بما في ذلك جواز سفر الشخص المعني والرسالة المؤرخة في 26 يمارس 2023 من المدير العام لادارة الجوازات والجنسية في وزارة الداخلية يطلب فيها تسهيل شراء الورق ذي الخصائص الأمنية والحبر.



وكشفت تحقيقات الفريق أن الشخص لا يمثل حكومة اليمن، وأن جواز سفره الذي تبين انه صدر في 19 من مارس 2023 لم تصدره حكومة اليمن، مضيفا "ولا يستبعد الفريق امكانيه ان يكون جواز سفر المذكور قد اصدرته السلطة المعنية من جانب الحوثيين وان يكون قد تم استخدام عملات وجوازات السفر مزيفه في اليمن في الماضي" مشيرا انه يجري التحقيق في هذه المسألة.