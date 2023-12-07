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عدن - ياسمين التهامي - المهرة..مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ينظم ندوة توعوية عبر إدارة الدفاع الاجتماعي حول حماية الطفل.



المهرة / لميس الأصبحي



نظمت صباح اليوم الأربعاء إدارة الدفاع الاجتماعي التابعة لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة ندوة حول حماية الطفل بالشراكة مع مكتب التربية والتعليم و حقوق الإنسان بحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أ. فائز سهيل بلحاف، و نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم أ. عيسى القميري و عثمان سعد مدير مرصد معك للحقوق والحريات.

الندوة التي جاءت برعاية كريمة من محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر استهدفت مدراء المدارس و التربوين بمدينة الغيضة يقدمها المحامي و المدرب جميل ماطر الباني.



وقال عبدالله أحمد بقرف مدير إدارة التخطيط بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في كلمته الافتتاحية متحدثا عن الهدف من الندوة الذي يكمن في معرفة آلية و مفهوم حقوق الطفل و كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة لحماية الطفل وفق القوانين والتشريعات المحلية و الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال.



و أوضح مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل فائز بلحاف إلى أهمية مثل هذا الندوات و الفعاليات التي تكسب المشاركين مفاهيم و مهارات في معالجة قضايا الأطفال و الأحداث مشيرا إلى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل يضطلع بمسؤوليته و دوره الفاعل في تعزيز حقوق الاطفال من خلال التنسيق و التعاون مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة و مع المجتمع.

بدوره أشار نائب مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة عيسى القميري إلى ضرورة الاستفادة من الندوة لما تتضمنه من محاور هامة في حماية الطفل و التعرف إلى الأضرار و المخاطر التي قد يتعرض لها الطفل كيفية التعامل معها، و لفت القميري في حديثه إلى الاعراف القبلية المهرية كيف كان يتم التعامل مع انتهاك الأطفال و فرض عليهم أحكام قاسية سواء كانوا أفراد أو جماعات.

و في الختام جرى منح 37 مشارك و مشاركة بشهادات مشاركة وشكر وتقدير.