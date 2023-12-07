بوليتكو: لا خطط أمريكية لضرب الحوثيين بسبب هجمات البحر الأحمر والسعودية تدعو لضبط النفس

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مجلة بوليتكو الأمريكية عن أن فريق الرئيس الامريكي جو بايدن لايزال متوجساً إزاء الرد على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. حيث يشعر بعض المسؤولين الحاليين والسابقين بالإحباط إزاء التصريحات الأميركية التي يعتقدون أنها تقلل من أهمية التهديد.

ويتفق كبار المسؤولين في إدارة بايدن على أن ضرب الحوثيين في اليمن هو مسار العمل الخاطئ في الوقت الحالي، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين، على الرغم من أن بعض الضباط العسكريين اقترحوا ردودًا أكثر قوة على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال المسؤولون إن هناك إجماعًا رفيع المستوى داخل الإدارة على أنه ليس من المنطقي أن يرد الجيش الأمريكي بشكل مباشر على الحوثيين. وعلى الرغم من أن الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على ثلاث سفن مدنية يوم الأحد دفعت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية إلى معركة بالأسلحة النارية استمرت لساعات، إلا أن مسؤولي المخابرات الأمريكية لم يحددوا أن السفينة الحربية كانت الهدف.

وبشكل منفصل، صباح الأربعاء، أسقطت المدمرة يو إس إس ميسون طائرة مسيرة أخرى أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر، بحسب مسؤول عسكري أمريكي. ولم يكن هناك أي ضرر أو إصابة للمعدات أو الأفراد الأمريكيين.

وقد قام الضباط العسكريون المكلفون بالعمليات الأمريكية في الشرق الأوسط بصياغة خيارات للرد على المسلحين، على الرغم من أنهم لا يضغطون عليها بشكل نشط في الوقت الحالي، وفقًا لأحد المسؤولين ومسؤول أمريكي رابع.

وتتلخص مهمة المؤسسة العسكرية في تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات لكبار القادة، ولكن القرار النهائي يعود إلى الرئيس والمعينين سياسياً في الإدارة. وقال اثنان من المسؤولين، إنه في اجتماعات متعددة رفيعة المستوى هذا الأسبوع، لم يطلع البنتاغون الرئيس جو بايدن على خيارات ضرب أهداف الحوثيين ولم يوصه بذلك. ومُنح الجميع عدم الكشف عن هويتهم لتفصيل المداولات الداخلية الحساسة.

وشعر بعض المسؤولين العسكريين الحاليين والسابقين بالإحباط بسبب الرد الأولي للإدارة على هجمات الحوثيين يوم الأحد على السفن. وشن الحوثيون أربع هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ثلاث سفن؛ ورداً على نداءات الاستغاثة، أسقطت المدمرة يو إس إس كارني ثلاث طائرات بدون طيار في محيطها. ويقول هؤلاء المسؤولون الحاليون والسابقون إن السلوك العدواني المتزايد للجماعة المدعومة من إيران يشكل خطرًا كبيرًا على القوات الأمريكية في المنطقة، واعترضوا على التصريحات العلنية للإدارة يوم الاثنين، والتي يقولون إنها قللت من أهمية هذا التهديد.

لكن بينما يعترف كبار المسؤولين في إدارة بايدن بالتهديد الذي تواجهه القوات الأمريكية، فإنهم غير مقتنعين بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى الرد عسكريا. ويعتقدون أن الحوثيين كانوا يحاولون استهداف الأصول المرتبطة بإسرائيل – سواء كانت مملوكة لشركات إسرائيلية أو طاقمها إسرائيليون – وليس السفن الحربية الأمريكية. لكن صواريخ الحوثيين ليست دقيقة للغاية.

وبينما يسعى البيت الأبيض وكبار قادة البنتاغون إلى احتواء العنف في إسرائيل وغزة، فإنهم يشعرون بالقلق من أن إيران، التي تدعم الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الصراع.

كما يشعر كبار المسؤولين في الحكومة بالقلق من أن ضربة كبيرة على مواقع الحوثيين يمكن أن تعرقل التقدم في صراع آخر في الشرق الأوسط: وهي الجهود التي تقودها الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوسط في وقف آخر لإطلاق النار بين القوات السعودية والمسلحين في اليمن، وفقًا لمسؤول أمريكي خامس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "في ضوء استهداف الحوثيين للمدنيين في الآونة الأخيرة وقرصنتهم في المياه الدولية، بدأنا مراجعة العقوبات المحتملة". سندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضًا».

وبحسب التقارير، فإن المملكة العربية السعودية، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة والتي استأنفت علاقاتها مع إسرائيل مؤخرًا، تحث الولايات المتحدة أيضًا على ممارسة ضبط النفس.

ويوم الثلاثاء، رفض المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر مناقشة ضربات مستقبلية محددة. ومع ذلك، أشار إلى أن الولايات المتحدة تناقش إنشاء قوة عمل بحرية دولية لمواجهة هجمات الحوثيين، في إطار القوات البحرية المشتركة الحالية، وهي شراكة تضم 38 دولة مقرها البحرين وتركز على مكافحة الإرهاب والقرصنة.

وناقش بعض المسؤولين في القيادة المركزية، المسؤولة عن القوات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، خيارات لضرب المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والتي شنت الهجمات في البحر الأحمر، وفقًا للمسؤول الأمريكي الرابع وأحد المسؤولين الأميركيين السابقين في وزارة الدفاع.

وقال شخص آخر خارج الحكومة تم إطلاعه على المناقشات، إن المسؤولين يشعرون بالقلق أيضًا من أن وزارة الدفاع لم تفعل ما يكفي للرد على الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران على القوات البرية الأمريكية في العراق وسوريا.

وقال: "الإجراءات الحالية لا تعيد ضبط الردع". هناك "اعتقاد قوي بأن إيران بحاجة إلى "ردع صارم " للخروج من هذه الدورة".

ويعتقد الكثيرون داخل وزارة الدفاع، أن الصراع قد تصاعد بالفعل - وأن الولايات المتحدة على الأرض والبحر في الشرق الأوسط - معرضة للخطر بشكل متزايد.

وقال نائب الأدميرال المتقاعد جون ميلر، وهو قائد سابق للقوات البحرية في الشرق الأوسط: "لقد حان الوقت لكي نبدأ في الرد".