شكرا لبحثكم عن خبر مرشح حضرمي لخلافة معين في رئاسة الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر خاصة في قصر المعاشيق ان الدكتور سعيد الشماسي وزير النفط والمعادن الحالي هو المرشح الابرز والاقرب لخلافة معين عبدالملك في رئاسة الحكومة والذي بات موضوع تغييره مسألة وقت ليس الا .

واكدت المصادر ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي قام بترشيح ثلاث شخصيات لخلافة معين عبدالملك في رئاسة الحكومة هم : الدكتور سعيد الشماسي والدكتور يحيى محمد الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية, ووزير النقل السابق المهندس بدر باسلمه .

واضافت المصادر أن هذه الترشيحات رفعها العليمي الى مجلس القيادة والتحالف ، إلا أن هناك أسماء أخرى مرشحة لخلافة معين أبرزهم عضو المجلس عبدالله العليمي, ووزير المالية سالم بن بريك .

وبحسب المصدر ان حظوظ الدكتور الشماسي هي الاكثر حيث يحظى بقبول من كافة الاطراف السياسيه وذلك بعد النجاحات الواضحه التي حققها خلال مسيرته العملية في وزارة النفط .

ويمتلك الدكتور سعيد الشماسي سيرة ذاتية حافلة على المستوى العلمي والعملي ، كما يتمتع بكارزما القيادة والخبرة الادارية في القطاع الحكومي .

السيرة الذاتية :

الاسم: سعید سلیمان بركات الشماسي

محل وتاريخ الميلاد: حضرموت – ١٩٦٣م.

الحالة الاجتماعية: متزوج وأب لولدين وثلاث بنات

المؤهل العلمي:

– دكتوراه محاسبة نفط، سوريا جامعة دمشق، 2015.

– ماجستير محاسبة، الأردن، 2000.

– بكالوريوس محاسبة، جامعة عدن، عام 1988

المناصب الإدارية:

– وزير النفط والمعادن منذ يوليو 2022 م

– نائب وزير النفط والمعادن منذ عام ٢٠١٧ م .

– القائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن مارس – نوفمبر ۲۰۲۱.

– وكيل مساعد للشئون المالية والإدارية منذ ۲۰۱٢ – ۲۰۱۷ م .

– مدير عام الحسابات النفطية منذ عام ۲٠٠٦ – ۲۰۱۲

– مدير عام شركة النفط فرع حضرموت منذ عام ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦ م .

– مدير عام مكتب وزير النفط والمعادن منذ عام ٢٠٠٣ – ۲۰۰۵.

– مدير مالي مكتب وزارة النفط والمعادن ١٩٩٤- ۱۹۹۷ .