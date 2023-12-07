مليشيا الحوثي تقتل شيخا قبليا وتختطف جثمانه في ريف إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على قتل شيخ قبلي واختطفت جثمانه في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن) في ظل انتهاكات واسعة ترتكبها المليشيا بحق سكان المحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ تسع سنوات.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي نفذت حملة عسكرية بعدد من الأطقم والآليات العسكرية على متنها عشرات العناصر، أمس الأربعاء، إلى منطقة المساجيد في عزلة "الحوج القبلي" بمديرية ريف إب شمالي مركز المحافظة.



وأضافت المصادر أن المليشيا التي دفعت بالحملة على إثر مقتل شقيقين (مرسل ومختار الجعفري) في حادثة قتل بسبب نزاع على أراضي، استغلت الفرصة للتخلص من الشيخ "هيم المقرعي" الذي لم يخضع لأجندتهم، تحت ذريعة أنه مطلوب لأجهزتها الأمنية على ذمة قضايا أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن الحملة الحوثية قامت بمحاصرة منزل الشيخ "المقرعي" لتندلع على إثرها مواجهات بين الجانبين قتل فيها الشيخ وأصيب أحد مرافقيه.



وأوضحت المصادر أن المليشيا قامت بأعمال بلطجة واعتداءات في المنطقة التي لاتزال تشهد توتراً أمنياً.



الشيخ المقرعي الذي قتلته مليشا الحوثي



وكانت ذات المنطقة قد شهدت مقتل شخص من أسرة الهشمي برصاص أحد أقاربه على ذمة خلافات أسرية.



وخلال السنوات الأخيرة تحولت منطقة السحول والقرى المجاورة إلى ساحة للنزاعات المسلحة وانتشار جرائم القتل والنهب في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

