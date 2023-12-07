شكرا لبحثكم عن خبر النتائج الأولية لانقلاب العسكري في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شهد الخط المؤدي إلى مديرية البريقة، صباح اليوم الخميس، انقلاب طقم عسكري.
وقالت مصادر محلية أن طقمًا عسكريًا ،سيغرو دفع رباعي ، انقلب على مشارف دخول مدينة البريقة غرب عدن.
وأكد المصادر أن الحادث خلف إصابات في صفوف الركاب الذين كانوا على متنه.
ولم تُشير المصادر إلى سقوط ضحايا في حادثة انقلاب الطقم العسكري نتيجةً للسرعة الزائدة.
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