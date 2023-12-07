عدن..مقتل عنصر من قوات الانتقالي بانفجار قنبلة يدوية

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل عنصر من قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الليلة الماضية، بقنبلة يدوية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية وإعلامية، إن عنصراً في قوات الدعم التابعة للانتقالي يُدعى "عبدالقوي الفقيه" قتل نتيجة انفجار قنبلة يدوية أثناء عبثه بها في مدينة التقنية بعدن.



وأضافت المصادر أن الانفجار تسبب بمقتل "الفقيه" على الفور، فيما لم تصدر الجهات المعنية توضيحا بشأن الحادثة على الفور.



وخلال السنوات الأخيرة تسببت حوادث مماثلة في المحافظة الخاضعة لسيطرة القوات المدعومة إماراتيا بعدد من القتلى والجرحى، في ظل انتشار واسع للسلاح.

