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بعد استقالة مدير التربية.. - الضالع..مدراء مدارس "جُبن" يهددون بتقديم استقالاتهم احتجاجا على تدخلات قيادي حوثي

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المنامة - ياسر ابراهيم - هدد مديرو مدارس مديرية جُبن الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الضالع (جنوب اليمن) بتقديم استقالاتهم بشكل جماعي، احتجاجاً على تدخلات قيادي حوثي في العملية التعليمية.
 
وقال مديرو 24 مدرسة في مديرية جُبن مذكرة أطلع عليها "يمن شباب نت"، إن قياديا حوثيا يدعى فراص النصيري (ابو نصر) يعيق العملية التعليمية ويدير المدارس بغطرسة ويتدخل فيها، ويعطل التعليم.
 
وقدم عبده محمد أحمد مدير مكتب التربية في مديرية جبن استقالته من إدارة مكتب التربية بالمديرية، بالإضافة إلى صالح علي محمد مدير قسم الاختبارات في ذات المديرية لأسباب وصفوها بالخاصة، فيما تشير مذكرة مدراء المدارس أن الاستقالة تأتي بفعل تلك التدخلات.
 
وتعهد مديرو المدارس في مذكرتهم بتقديم استقالة جماعية تضامنا مع مدير التربية ومدير الاختبارات فيها إن لم يتم معالجة التدخلات التي يقوم بها القيادي الحوثي النصيري.
 
وتعد هذه الاحتجاجات هي الأحدث التي يقودها الموظفون من حقل التربية والتعليم ضد الحوثي في عدة مناطق.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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