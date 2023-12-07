باحثة أوروبية: سقطرى.. لماذا وضع الإماراتيون أنظارهم على جنة عدن في العالم العربي؟

بعد أيام من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، برز أرخبيل غير معروف بشكل واضح: سقطرى.حيث تتألف جزيرة سقطرى من أربع جزر يمنية صغيرة، وهي في مرمى أنظار دولة الإمارات العربية المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن في سبتمبر/أيلول 2014. لكن سقطرى نجت من الحرب الأهلية والحوثيين حتى الآن.



كونها واحدة من أكثر الجزر تنوعًا بيولوجيًا في العالم تشتهر جزيرة سقطرى بحياتها البرية الفريدة والوفيرة، ويُعتقد أنها الموقع الأصلي لجنة عدن.تم إدراج الأرخبيل كموقع للتراث العالمي لليونسكو لحماية ما يعتبر أحد أكثر الجزر تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا في العالم. يقدر علماء الطبيعة والبيئة أن 37% من 825 نوعًا نباتيًا و90% من زواحفها و95% من القواقع الأرضية التي لا توجد في أي مكان آخر في العالم .



ويحظى الأرخبيل باهتمام متزايد من دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب موقعه الاستراتيجي بين الممرات المائية الصالحة للملاحة في الخليج وأفريقيا وآسيا.



إنها ركيزة أساسية محتملة للشحن والخدمات اللوجستية والدفاع العسكري أو التوسع، ويمكن أن تسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز أهدافها الجيواستراتيجية مع مواجهة أهداف المنافسين والخصوم.



ويُعتقد أيضًا أن الإمارات تتطلع إلى سقطرى نظرا لإمكاناتها التنموية السياحية، وهذا من شأنه أن يمثل تهديدًا أكيدًا للتنوع البيولوجي في الأرخبيل.



أدى الوجود الإماراتي إلى تسريع عملية تسييس وعسكرة سقطرى. ومع ذلك، لا تزال سقطرى قيد الدراسة في الغالب من خلال عدسات علماء البيئة وعلماء الأنثروبولوجيا، وليس من خلال علماء السياسة وخبراء الأمن. وهذا يجعل من الصعب الحصول على معلومات موثوقة حول التركيبة السياسية والعسكرية للأرخبيل.



كان نشر القوات الإماراتية والمركبات المدرعة في سقطرى في عام 2018 بمثابة لحظة فاصلة بالنسبة للجزيرة. وتم الانتشار دون التنسيق مع السلطات المحلية، التي لا تزال موالية للحكومة المعترف بها دولياً.



وسعياً لحل الخلافات، رتبت سلطات سقطرى لوساطة المملكة العربية السعودية. وأدت التسوية التي توسطت فيها الرياض إلى سحب الإمارات لمعظم القوات والمعدات من الجزيرة.



لكن بالتنسيق مع المحافظ المحلي، أرسلت السعودية جنودا إلى سقطرى في "مهمة تدريب ودعم" للقوات اليمنية ولتشغيل الميناء والمطار . علاوة على ذلك، تضمن الاتفاق السعودي “تنمية وإغاثة” شاملة لسقطرى، وكشف أن المملكة لديها مشاريع تنموية خاصة بها .



وبسبب الانقسامات المحلية والتدخل الأجنبي، وصل الصراع في البر الرئيسي بين القوات الموالية للحكومة اليمنية (المدعومة من المملكة العربية السعودية) والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات العربية المتحدة والمصالح الانفصالية) إلى الجزيرة.



منذ عام 2019، زاد المجلس الانتقالي الجنوبي من وجوده في الجزيرة، حيث جاء معظم المقاتلين من عدن والجنوب الغربي . ومع ذلك، وفقًا لمصادر أخرى، يتم تدريب السكان المحليين من قبل الإمارات العربية المتحدة في عدن ثم يتم نشرهم في سقطرى كجزء من "قوات الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات والموالية للمجلس الانتقالي





أعلام الإمارات ترفرف عند نقاط التفتيش



وفي عام 2020، بعد أن عارض محافظ سقطرى إنشاء قوة نخبة محلية موالية للإمارات، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي أخيرًا على الجزيرة، مما دفع القوات السعودية إلى الانسحاب بسرعة .



هذا الانقلاب الفعلي من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، سمح للإماراتيين بالسيطرة بشكل غير مباشر على الجزيرة، حيث ورد أن رواتب موظفي الخدمة المدنية في سقطرى تدفعها الإمارات العربية المتحدة، وتعهدت وحدة من خفر السواحل المحلية بالولاء لها.



ويصف تقرير لوكالة فرانس برس من عام 2021 أيضًا أن "لافتات المجلس الانتقالي الجنوبي تتضاءل أمام أعلام الإمارات العربية المتحدة الأكبر بكثير التي ترفرف عند نقاط التفتيش التابعة للشرطة"، في حين أن أبراج الاتصالات التي تم تركيبها حديثًا تربط الهواتف مباشرة بشبكات الإمارات العربية المتحدة بدلاً من اليمن.



يشير الكثير إلى أن الجزيرة خضعت لعسكرة واسعة النطاق. وفي أبريل 2019، ظهرت تقارير تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة كانت تبني قاعدة عسكرية في الجزيرة ، بالقرب من ميناء حلاف الذي أعيد بناؤه .



في عام 2020، كتب أحمد ناجي، أحد الباحثين السياسيين القلائل الذين تمكنوا من زيارة سقطرى مؤخرًا، أن "الجزيرة أصبحت كرة قدم إقليمية".



بالنسبة للمحللين العاملين في الخارج، تأتي المعلومات بشكل رئيسي من وسائل الإعلام الإماراتية المتحالفة مع الحكومة ، أو من وسائل الإعلام المرتبطة بالمنافسين الإقليميين لدولة الإمارات العربية المتحدة .



وطالما ظلت المعلومات الموثوقة حول القضايا السياسية والعسكرية في سقطرى نادرة، لا يزال المحللون يواجهون صعوبة في تقييم تأثير "التنمية" و"التدخل الأجنبي" على جنة عدن في المنطقة.



*تحليل للباحثة الايطالية البارزة إليونورا أرديماني نشره موقع the conversation البريطاني – ترجمة يمن شباب نت