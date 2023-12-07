مرتبطة بمبيعات النفط الإيراني.. واشنطن تفرض عقوبات على شبكة إقراض الأموال للحوثيين في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 13 شخصا وشركة يزعم أنهم يقدمون عشرات الملايين من الدولارات من بيع وشحن السلع الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن.



وجاءت هذه الخطوة ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في جنوب البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وفق وكالة اسوشيتد برس.



وتقول وزارة الخزانة إن الحوثيين والوسيط المالي الإيراني سعيد الجمل، الذين تم فرض عقوبات عليهم سابقًا، يستخدمون شبكة من شركات الصرافة لمساعدة الأموال الإيرانية في الوصول إلى شركاء البلاد المسلحين في اليمن.



وتمنع العقوبات الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الأمريكية وتمنع الأشخاص والشركات المستهدفة من التعامل مع الأمريكيين.



وتمت معاقبة مقرضي المال في لبنان وتركيا ودبي بسبب مساعدة الجمل، إلى جانب شركات الشحن من روسيا إلى سانت كيتس ونيفيس، والتي يُزعم أنها تنقل شحنات السلع الإيرانية الخاصة بالجمل. وتعرض جميع الأشخاص والشركات للعقوبات اليوم الخميس.



وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن الحوثيين "ما زالوا يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة: هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية".



وأضاف:"ستواصل الخزانة تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".



ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، شن الحوثيون هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار على عمليات الشحن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.



المصدر: اسوشتيد برس