مصرع نجل رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق خلال معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقتل غال آيزنكوت، نجل الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي (كابنيت الحرب)، ورئيس هيئة أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت، في غزة.



وقُتل آيزنكوت، وهو ضابط مشاة في لواء قوات الاحتياط 551، خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة، بينما كان يقوم بأعمال تمشيط في منطقة جباليا مع جنود آخرين عندما انفجرت بهم عبوة ناسفة كبيرة عند فتحة نفق، فأُصيب بجراح حرجة جداً، وأُعلنَت لاحقاً وفاته في مستشفى "أسوتا" في أسدود الذي نُقل إليه.



وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، سمع آيزنكوت الأب عن الحادثة في بثّ مباشر عبر أجهزة الاتصالات، لدى وجوده في قاعدة عسكرية للفرقة 162 في غلاف غزة، وبعد عدة دقائق أُبلِغ بأن أحد المصابين بجراح حرجة هو ابنه، وكان آيزنكوت في ذلك الوقت برفقة الوزير بيني غانتس.



كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت ذاته مقتل ضابط آخر، وإصابة 3 جنود آخرين بجراح خطيرة.



وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي على صفحته الإلكترونية إنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى 416.



المصدر: وكالات