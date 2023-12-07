وزير الدفاع يزور حضرموت ويدعو لجنتها الأمنية لليقظة والعمل بعيدًا عن المصالح الشخصية

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، الخميس، اللجنة الأمنية بحضرموت إلى المزيد من اليقظة لمحاربة قوى الشر والارهاب، والعمل من أجل الوطن بعيدًا عن العصبية والمصالح الشخصية.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير الدفاع الفريق الداعري، اليوم اجتماعًا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بحضور محافظ المحافظة رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة مبخوت بن ماضي، وفقا لوكالة سبأ.

كرس اللقاء لمناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية بالمحافظة واحتياجات تعزيز الأمن والاستقرار.. مشيرًا الى ممارسات مليشيات الحوثي الارهابية واعتداءاتها الهمجية على المنشئات الحيوية التي تضرر منها المواطن والاقتصاد الوطني.

وأشاد وزير الدفاع بمستوى الاستقرار والأمن الذي تشهده محافظة حضرموت والتنسيق والتناغم بين الأجهزة الامنية والوحدات العسكرية... مؤكدا أن زيارته لمحافظة حضرموت ساحلاً وواديًا تأتي لأهمية هذه المحافظة بوصفها تمثّل التوازن على مستوى الجمهورية اليمنية.

وشدد الفريق الداعري على ضرورة التنسيق والتكامل والتعاون بين اللجنة الامنية في ساحل ووادي حضرموت لتعزيز الامن والاستقرار في ربوع المحافظة.. مشيرًا إلى ممارسات مليشيا الحوثي واعتداءاتها على المنشئات الحيوية التي تضرر منها المواطن والاقتصاد الوطني.

بدوره، أشار محافظ حضرموت بن ماضي الى ان المحافظة وصلت لمرحلة متقدمة من الامن واليقظة وجاهزية الوحدات العسكرية والامنية، وستمضي قدمًا للحفاظ على هذا المنجز وتطويره.

وتطلع المحافظ بن ماضي، الى مزيد من الاهتمام بالمحافظة لتتمكن من مواصلة عجلة التنمية وتوفير الخدمات ودعم وتعزيز المؤسستين العسكرية والأمنية.