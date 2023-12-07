مليشيا الحوثي تخضع نزلاء السجون لفعاليات طائفية تحت مسمى "ذكرى الشهيد"

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت مصادر حقوقية أن مليشيا الحوثي الإرهابية أجبرت كافة نزلاء السجون بمناطق سيطرتها، على تنظيم فعاليات داخل السجون بما تسميها "الذكرى السنوية للشهيد".



وقالت المصادر، إن المليشيا أخضعت النزلاء لتلك الفعاليات لمدة أسبوع، حيث بدأت تنظيمها في السجون منذ السبت الماضي، وذلك في سجون العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.



ودفعت المليشيا بعدد من مشرفي التعبئة الطائفية التابعة لها أو من تسميهم بالمشرفين الثقافيين، إلى السجون للإشراف والإعداد للفعاليات داخل السجون، بالإضافة إلى تخصيص عدد من عناصرها لرفع تقارير عن مدى استجابة السجناء للفعاليات.



وتستمر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، في إجبار وإخضاع نزلاء السجون بمناطق سيطرتها، لتنظيم وإحياء فعاليات حوثية طائفية، في الوقت ذاته تستغل المليشيا مناسباتها للتعبئة الطائفية في أوساط نزلاء السجون، لكنها لا تجدي نفعاً أمام وعي وإدراك أبناء المجتمع اليمني للفكر الحوثي وخطورته على النسيج الاجتماعي والديني.