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عدن - ياسمين التهامي - سر محدش هيقولك عليه.. عشبة معجزة مفعولها سحري هترجعلك شبابك حتى لو عمرك فوق ال70

تشتكي الكثير من السيدات من تراكم الدهون في بعض مناطق الجسم مثل منطقة البطن (الكرش) وكذلك منطقة الأرداف، والتي تجعل الجسم لا يبدو في أفضل مظهر له، لذلك تسعى الكثيرات منهم إلى التخلص من كل تلك الدهون بطريقة طبيعية، ودون اللجوء إلى إجراء العمليات الجراحية أو استخدام المواد الكيميائية، ومن افضل تلك الوصفات هي مشروب اوراق الغار للتنحيف، والذي يساهم في التخلص من الوزن الزائد بطريقة آمنة وغير مكلفة.

مشروب اوراق الغار للتنحيف

تستخدم أوراق الغار في تحضير العديد من الأطباق الشهية، وذلك بسبب مذاقها ورائحتها المميزة والنفاذة والتي تعطي الطعام مذاق رائع ومميز، ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو قدرة تلك الأعشاب على حرق وإذابة الدهون المتراكمة في الجسم، حيث إنها تساعد في عملية التمثيل الغذائي مما يساهم في سرعة الحرق، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الطبيعية والتي تعطي شعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة مما يساهم في التخلص من الوزن الزائد، ويمكن تحضير تلك الوصفة من خلال إتباع الخطوات الآتية:5 ورقات من أوراق الغار.

4 أعواد من القرنفل.

ملعقة من عسل النحل.

كوب من الماء.خطوات التحضير

يتم تحضير مشروب أوراق الغار للتنحيف بطريقة سهلة وبسيطة وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

يوضع ورق الغار واعواد القرنفل ومقدار كوب من الماء في وعاء متوسط ويرفع على النار.

يترك الخليط على نار هادئة حتى يستمر في الغليان لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

يرفع الوعاء من على النار ويتم تغطيته ويترك ليلة كاملة حتى الصباح.

يتم تصفية الخليط باستخدام المصفاة، وإضافة ملعقة من العسل.

يفضل تناول المشروب في الصباح قبل وجبة الفطور.